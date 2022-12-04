吳怡農遭趙映光打臉速改口　媒體人酸：大哥說話小弟閉嘴？

▲吳怡農先前稱「趙介佑是我開除的，趙映光是我請離開的」，趙映光隨後發表聲明澄清。（合成圖／記者湯興漢攝、記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農近日捲入黑道風波，他高調回擊稱「趙介佑是我開除的，趙映光是我請離開的」，然而趙映光卻發表聲明澄清並無此事，吳怡農隨後回應，「這件事很單純，主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬。我在黨內討論時表示家屬應離開市黨部，之後前評召提出辭呈」。對此，媒體人張禹宣4日就在臉書批評，「大哥說話，小弟就閉嘴了。」

針對吳怡農先前的說法，趙映光發表聲明指出，「自己沒有被吳怡農請離開市黨部，但吳怡農講得『我們父子好像共同犯罪』，一個被他開除，一個被請離開黨部，真的非常不好，自己現在無事一身輕，最好不要隨媒體起舞，無端牽扯到他，否則若他接受採訪講出事實可能對選舉的人造成影響。」張禹宣表示，這個「事實」就讓吳怡農退縮了，改稱「這件事很單純」，讓他不禁質疑，是大哥開口，讓小弟害怕閉嘴，還是這個「事實」過於驚悚，震懾到吳怡農不敢輕舉妄動，「所以會影響選情的事實是什麼？」

張禹宣批評，如果一個立委連要說什麼，都還要看黑道臉色，還會被恐嚇給噤聲，誰還能期待他為民發聲？「這不叫傀儡什麼叫傀儡。」此文也引起不少網友回應，「比黨中央封口令有效千萬倍」、「民進黨淪落成被黑道威脅，真的太可悲了！」