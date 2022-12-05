　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長喊台灣年輕人「有3分之1是黑道」！PTT曝真相

▲▼館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長曾說過「台灣年輕人有3分之1都混過黑道」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢近期頻針對「民進黨背後都是黑道」開砲，也請到黃國昌揭開執政黨有黑道介入的證據。近來有網友翻出館長2017年的直播，提到「台灣年輕人，有3分之1都混過黑道」，瑟瑟發抖問「 那不是四處都是黑道了？」貼文引起網友討論，有人質疑「不知道他哪來的數據？八成隨口唬爛的」。

有網友在PTT發文，「館長：台灣年輕人1/3混過黑道」，翻出館長2017年直播的影片，館長認為，人不應該活在人家的期待中，「因為你是在做你自己，你只要為你自己未來的人生負責，而不是對評價你的人負責」，對於酸民的話他不在意，「刺青怎麼啦？罵髒話怎麼啦？該該叫怎麼啦？以前混過黑道怎麼啦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著他提到，台灣的年輕人，有3分之1都混過黑道，「每一個都馬什麼幫，我在地的、我幾年幾班，我三年三班手工薯條班，怎樣，要不要照會一下，我老大他X的紫色薯條」，每個國中小孩都會說「我帶頭的是誰（台語），我們班誰怎樣怎樣」。

原PO驚訝表示，「這是不是太誇大了吧？那不是四處都是黑道了？他是不是在造謠恐嚇啊？而且他也沒證據就隨便說說」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，頂多是屁孩，跟混過黑道不一樣。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們不認同，大多都是屁孩，真正混黑道的很少，「幾十年前在三盧的國中小，一班平均有可能連一個混混等級以上的都沒有」、「我讀的國中也滿多這種的，但真的跟黑道有關係的很少，多數就屁孩而已」、「不可能有三分之一啊，我們去當兵的時候，有在混黑道的真的是算極少數」、「混混不等於黑道」、「頂多就屁孩、8+9」。

另外，也有網友提到，以館長生活的圈子來看，確實多數都是混過黑道的，「他的圈子1/3很正常吧」、「以他的生活圈應該是如此吧，1/3我還覺得有點低，如果他是科技圈的，說出這種話我就很訝異了」、「生活圈能有這麼濃密的黑道比例」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」　1瓶只要16元

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
夭壽伯擺「大棺材+詛咒血字」學童嚇壞！　社區無法規可管
快訊／范瑋琪爸爸意外過世！　大小S心痛哀悼
遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散報警
大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！　網舉關鍵1點：合理
被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈
關東煮沒蓋子！男甩大疊鈔票碗砸櫃台　店員妹妹嚇哭
獨／范瑋琪父猝逝！孫生認情斷Wendy　吳怡農10月秘婚新婚
快訊／爆料政府發「十倍券」　周玉蔻火速曝真相
「政戰小幫手」勾已婚輔導長！　外散開啪：下面被撐大了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長喊台灣年輕人「有3分之1是黑道」！PTT曝真相

王浩宇粉專檢討鄭運鵬　「愛玩電動、模型，不成熟形象」才慘敗

「班班吃石斑」改好食材　潘文忠：配合農委會執行

裝監視器1天仍遭竊2次　菜農心累喊：到底是多窮啦！

關東煮碗沒蓋子「奧客怒砸碗」罵店員　掏大疊鈔票：又不是花不起

快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！飯店聲明：負擔昨晚所有房客房費

疫情阻姻緣！花蓮公教人員未婚聯誼重開辦　30對男女盼遇真愛

缺石斑「改買好食材」　陳吉仲：修改名稱很容易

虎航徵人！招募200名「客艙組員＋運務員」　多益550分學士可報考

女網紅硬舉百斤「漏尿」挨酸　女醫力挺回嗆網友：你是石頭蹦出來

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

館長喊台灣年輕人「有3分之1是黑道」！PTT曝真相

王浩宇粉專檢討鄭運鵬　「愛玩電動、模型，不成熟形象」才慘敗

「班班吃石斑」改好食材　潘文忠：配合農委會執行

裝監視器1天仍遭竊2次　菜農心累喊：到底是多窮啦！

關東煮碗沒蓋子「奧客怒砸碗」罵店員　掏大疊鈔票：又不是花不起

快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！飯店聲明：負擔昨晚所有房客房費

疫情阻姻緣！花蓮公教人員未婚聯誼重開辦　30對男女盼遇真愛

缺石斑「改買好食材」　陳吉仲：修改名稱很容易

虎航徵人！招募200名「客艙組員＋運務員」　多益550分學士可報考

女網紅硬舉百斤「漏尿」挨酸　女醫力挺回嗆網友：你是石頭蹦出來

不甩館長喊告！吳欣岱拒撤文　466字嗆爆：混不成功叫洗心革面？

半導體供應鏈資安再強化！　SEMI半導體資安風險評級服務正式上線

高虹安涉「貪瀆+背信」2案齊發　檢調密集約談關鍵人

「十倍券」趕農曆年前上路？　主計總處：沒規劃

韓「足球界朴敘俊」又惹事！　曹圭成：日本隊晉級16強很討厭

南投偵查小隊長爆「出入招待所」！酒後竟非禮女警　縣警局回應了

蔬食新菜單出爐！花蓮慈院與企業成立研發團隊　吃出健康新生活

「鈴芽之旅」還是「鈴芽的門鎖」　新海誠最新電影中文片名引討論

南韓貨運罷工12天！首都圈陷「斷油危機」經損3兆韓元　總統怒抨擊

90多歲阿公「硬太久」崩潰！英國勃起異常激增21%　恐怖後遺症曝

生活熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

館長「爆氣開吉」吳欣岱！

3縣市豪大雨！吹10級強風　今晚最冷探15℃

兒子公園哭喊「爸爸不見了」！媽媽轉頭氣炸

巡邏警腰包4個字　3萬人驚呆讚爆

2023超強運「4星座」！工作財富大爆發

W飯店「電梯突下墜」！業者賠償曝光

雨不停！2波冷空氣接力一天降10°C

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

汽車亂停充電車格！特斯拉妹怒嗆：0878

更多熱門

相關新聞

不甩館長喊告！吳欣岱拒撤文：混不成功叫洗心革面？

不甩館長喊告！吳欣岱拒撤文：混不成功叫洗心革面？

館長陳之漢近期頻針對「民進黨背後都是黑道」開轟，對於台灣基進黨、落選的台北市南港內湖區議員吳欣岱指稱，他公司裡一堆有前科的，更爆氣喊告。稍早，吳欣岱親上火線反擊，更強調不會撤文，也不會改口。

吳怡農「私下暖男一面」曝光　柯文哲前幕僚：是我大哥

吳怡農「私下暖男一面」曝光　柯文哲前幕僚：是我大哥

館長「爆氣開吉」吳欣岱！

館長「爆氣開吉」吳欣岱！

吳欣岱酸黃國昌淪館長打手

吳欣岱酸黃國昌淪館長打手

吳怡農遭趙映光打臉速改口　媒體人酸

吳怡農遭趙映光打臉速改口　媒體人酸

關鍵字：

黑道館長陳之漢PTT

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面