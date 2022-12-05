館長喊台灣年輕人「有3分之1是黑道」！PTT曝真相

▲館長曾說過「台灣年輕人有3分之1都混過黑道」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢近期頻針對「民進黨背後都是黑道」開砲，也請到黃國昌揭開執政黨有黑道介入的證據。近來有網友翻出館長2017年的直播，提到「台灣年輕人，有3分之1都混過黑道」，瑟瑟發抖問「 那不是四處都是黑道了？」貼文引起網友討論，有人質疑「不知道他哪來的數據？八成隨口唬爛的」。

有網友在PTT發文，「館長：台灣年輕人1/3混過黑道」，翻出館長2017年直播的影片，館長認為，人不應該活在人家的期待中，「因為你是在做你自己，你只要為你自己未來的人生負責，而不是對評價你的人負責」，對於酸民的話他不在意，「刺青怎麼啦？罵髒話怎麼啦？該該叫怎麼啦？以前混過黑道怎麼啦？」

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接著他提到，台灣的年輕人，有3分之1都混過黑道，「每一個都馬什麼幫，我在地的、我幾年幾班，我三年三班手工薯條班，怎樣，要不要照會一下，我老大他X的紫色薯條」，每個國中小孩都會說「我帶頭的是誰（台語），我們班誰怎樣怎樣」。

原PO驚訝表示，「這是不是太誇大了吧？那不是四處都是黑道了？他是不是在造謠恐嚇啊？而且他也沒證據就隨便說說」。

▲網友認為，頂多是屁孩，跟混過黑道不一樣。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們不認同，大多都是屁孩，真正混黑道的很少，「幾十年前在三盧的國中小，一班平均有可能連一個混混等級以上的都沒有」、「我讀的國中也滿多這種的，但真的跟黑道有關係的很少，多數就屁孩而已」、「不可能有三分之一啊，我們去當兵的時候，有在混黑道的真的是算極少數」、「混混不等於黑道」、「頂多就屁孩、8+9」。

另外，也有網友提到，以館長生活的圈子來看，確實多數都是混過黑道的，「他的圈子1/3很正常吧」、「以他的生活圈應該是如此吧，1/3我還覺得有點低，如果他是科技圈的，說出這種話我就很訝異了」、「生活圈能有這麼濃密的黑道比例」。

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