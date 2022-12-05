女兒問「台灣3分之1是黑道」　他盯著館長照片這樣回

▲近期黑道議題延燒，有網友翻出館長曾在直播中喊「台灣年輕人有三分之一都混過黑道」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨九合一選舉失利，部分人士認為敗選原因與「黑金治國」有關，「館長」陳之漢近期就頻針對「民進黨背後都是黑道」開轟，也有網友翻出他曾在直播中提到「台灣年輕人有三分之一都混過黑道」，引發熱議。駐德代表謝志偉也跟上這波黑道議題，表示自己身為「外館的館長」，就來調查館內人員背景，結果竟然對了一半！

謝志偉5日在臉書發文表示，看到一則帶有館長玉照的新聞，旁邊有人指出，館長説過「台灣每三個年輕人就有一個混過黑道」，他身為外館的館長，當下感到坐立難安，就立即在館裡作了側翼調查，「sorry，側面調查，結果確認，真的對了一半」，第一，確實每三個館員就有一個特別年輕；第二，至於能否以黑道稱之，也對了一半 ，都有個「道」，但所幸是每個都盡心盡力，是「很上道，不是混黑道。」

謝志偉提到，女兒指著電腦的螢幕問他「有人說，每三個台灣人就有一個混過黑道？真的是這樣嗎？」他轉頭看到書櫃玻璃門上他的臉影，緩緩回頭看著女兒，再盯著館長的照片，然後回答「嗯，目前看來，好像真的是這樣。」

謝志偉認為，台灣人對黑道似乎有一定的容忍度，會不會是因為曾經歷過戒嚴恐怖政權的關係，因為相較起，「黑道算什麼？」或是當時也不太敢去弄清楚兩者之間有無差別，若然，那就是「忍」多於「容」了。他最後表示，自己十分贊成掃黑，但既然中央、地方互有朝野，要就全國、地方、上下一起來，官員、縣市首長、議長（員）都要掃，「不能只掃桌腳，留牆角啊！」