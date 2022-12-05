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下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽

▲▼吉林高三女生失聯近一個月後現身理髮店。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲鄭春梅已失蹤1個多月。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省吉林市昌邑區第十三中學高三女生鄭春梅，11月4日突然失蹤，到12月4日已經整整1個月了無音訊。當時，失蹤女孩告知房東要回校取戶口本（戶籍證明），離開與同學合租的房子後失聯。隨後，她的手機在距離租住地近4公里外的吉林大橋被人撿到。父親淚訴，「活要見人死要見屍。」

據《紅星新聞》報導，鄭父表示，女兒今年17歲，和同班兩名女生一起租住在離學校步行5分鐘的社區，房子是同住女生親戚家的。

鄭父透露，從監視器畫面顯示，11月3日晚間，晚自習結束後女兒是最後一個離開學校的，但她沒有直接回住處，而是到了後來發現女兒手機的吉林大橋下。11月4日0時02分，鄭春梅回租住社區，有一名男子跟在她身後，「男子包得很嚴實，很難分辨出是誰。」0時06分，女兒回到住所，該男子返回。

鄭父透露，11月4日白天，鄭春梅沒去學校，夫妻二人來到其住所詢問，但女兒未解釋原因。女兒對他們說，爺爺奶奶身體不好，讓他們早點回家。18點41分，父母離開。

出事當晚父女倆一段聊天紀錄顯示，20時32分，鄭春梅還為前一天沒有去學校的事情向鄭父道歉，稱「我錯了」、「不應該太任性」。鄭父回覆，「知道錯就好」、「雖然爸當時生氣，可是妳是我女兒，爸擔心妳是被人欺負不敢上學。爸能力有限，但只要妳有安危爸會為妳拼命」、「只要妳好好的就好」。當鄭父詢問她吃了沒有時，女兒回覆，「吃啦，老好吃了。」

▲▼吉林高三女生失聯近一個月後現身理髮店。（圖／翻攝自紅星新聞）

當晚8點51分，鄭父接到房東訊息稱，鄭春梅晚上8時許離開住所，離開時稱要回學校拿戶口本。得知消息後，鄭父馬上報警，吉林市東局子派出所警員與其聯繫。通過監視器畫面影片發現，鄭春梅消失在吉林大橋。

後來，鄭春梅的手機最後在距離租住地近4公里外的吉林大橋被人撿到。女兒失聯後，鄭父曾多次撥打女兒電話，「一開始關機，後來開機，接電話的是一個陌生男子。後來手機上交給警員，警員稱無法提取手機內部訊息，因此也無法獲得進一步的線索。」

鄭父表示，他47歲，務農為生，除妻子外，還有一個24歲的兒子在外打工，家裡還有93歲的老父親和87歲的老母親，事發後，全家人都崩潰了，只希望女兒平安。

事發後兩天，11月6日，當地警方組織搜救隊在吉林大橋附近及江面進行搜尋，但沒有線索。鄭父透露，東局子派出所辦案警員曾告知他，女兒疑似落水，只能等打撈結果。但救援隊打撈近半個月，仍找不到女兒的痕跡，目前已停止打撈，這也令他還存有一絲希望。

鄭父稱，他曾向派出所申請查看學校監視器影片，以確認女兒是否遭遇過校園霸凌或外界壓力，被口頭告知無權限調閱。最終他與校方直接溝通，得知所有影片被覆蓋，只剩11月3日女兒課堂上的畫面。

鄭父認為，當晚影片中尾隨的男子和撿到手機的男子存在疑點。吉林市昌邑區公安分局的工作人員表示，目前正在尋找失蹤女孩，其他情況暫不便透露。

12月2日，父母和當地救援隊搜救近一個月無果後，一名自稱是吉林市四平市理髮店店主的人聯繫上鄭父，稱11月23日曾有一名和鄭春梅很像的女生來到他們店，但他們店裡的攝影機壞了。

12月4日晚，鄭父確認，影片中並不是女兒鄭春梅。尋找女兒又陷入僵局，他表示，「女兒的爺爺奶奶每天都在盼望孩子回來。只要有一絲希望，我都不會放棄。」

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