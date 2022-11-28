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台中毒父「安眠藥摻牛奶」餵食4歲兒　重判13年定讞

▲▼咖啡牛奶。（圖／記者簡仲豪攝）

▲台中父親將牛奶摻入安眠藥，餵食4歲兒子。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台中市葉姓男子獨力扶養4歲兒子，但因疫情關係導致經濟困頓，走投無路之下，2021年9月間，他在牛奶中摻入安眠藥餵食兒子後，再燒炭尋短；3天後葉男醒來，竟又喝下農藥，但因太難受自行報警求救。最高法院審理後，將葉男重判13年定讞。

判決指出，本案發生於2021年疫情期間。現年41歲的葉姓男子，在2019年間與妻子分居後，獨力扶養兒子。但2021年間疫情爆發後，葉男雖然擔任假牙齒模技師，但因疫情衝擊，讓他收入驟減，龐大的經濟壓力又無存款，葉男就決定了結生命。他在當年9月間，先以膠帶封閉主臥內的冷氣口與通風口，接著購買木炭返回家中。

而後他將安眠藥摻入牛奶內，餵食兒子喝完，隨即點燃木炭。不料2天後葉男竟自己醒來，這才發現一旁的兒子已經沒了氣息。但葉男打算陪兒子走最後一程，又購買農業喝下。這時兒子的母親傳訊息來關心兒子上學的狀況，葉男並未主動回覆。一直到當天傍晚5點多，葉男因為實在太難受了，才告知兒子已經身亡的消息。葉男的前妻隨即要求葉男報警求救，警消人員趕赴現場，將葉男送醫，撿回一命。

檢方偵辦後，對葉男依照「家暴殺人罪」提起公訴。一審法院審理後，將葉男判刑，案件上訴二審後，台中高分院將葉男判刑13年。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

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