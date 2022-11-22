拿錢請樁腳幫兒買票　南投縣議員父親收押4人交保

▲南投地檢署檢察官領頭偵辦縣議員之父為子買票案，共1人遭押、4人交保。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第一選區縣議員暨候選人洪浩原的父親，涉嫌於10月中旬交付蕭姓樁腳5萬元，由其向選區有投票權之選民以每票500元交付賄賂，請求其投票支持洪，蕭姓樁腳以5萬元交保，洪父則於19日遭檢方聲押、獲南投地院裁准；查賄團隊21日繼續拘提另3名樁腳到案，查出洪父亦出資數萬元由3人以每票500元行賄選區選民，聲押3人後，法院今諭知各以5至7萬元交保。

南投地檢署指出，檢察官鄭宇軒於17日指揮南投縣調查站、中機站、南投縣刑警大隊、南投警分局、刑事局偵查第六大隊第一隊，偵辦蕭姓樁腳涉嫌為南投縣第一選區（南投市、名間鄉）縣議員暨候選人洪浩原現金買票賄選案；查賄團隊於18日持搜索票搜索蕭姓樁腳住處、通知多名選民到案，認蕭姓樁腳涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項「投票行賄」罪嫌重大，具保5萬元。

查賄團隊再向上溯源，查得蕭姓樁腳資金來源為洪浩原之父，隨即拘提洪父親到案，訊後認為有勾串共犯、證人之虞，鄭宇軒於18日深夜向法院聲請羈押洪父並禁止通信、接見，親自蒞庭，並於19日獲准。

地檢署表示，鄭宇軒查案腳步並未停歇，利用假日與查賄團隊密集研析案情後，昨日再拘提3名樁腳，查出洪父同樣出資數萬元，由3名樁腳向選區有投票權之人，以每票500元行賄，以支持洪浩原，訊後認為3人均涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項「投票行賄」罪嫌重大，有勾串共犯、證人之 虞，向法院聲請羈押，法院諭知各以5萬、6萬、7萬元交保。

此外，南投地檢署檢察官張姿倩亦於今天指揮南投縣刑大、南投警分局，偵辦葉姓樁腳涉嫌為南投市第3選舉區某代表候選人現金買票賄選案，經持搜索票搜索其住處，並通知選民3人到場，查得葉姓樁腳以每票500元交付賄賂，請求選民投票支持該市民代表候選人，訊後認葉姓樁腳投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲押並禁止接見、通信獲准。