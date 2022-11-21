夏于喬父助富南斯吸金33億遭判刑　掛名負責人挨告結果出爐

▲藝人夏于喬父親夏世紘涉跨國吸金，遭法院判刑2年4月。（圖／記者劉昌松攝、翻攝自夏于喬臉書）

記者蔡怡萍／台北報導

藝人夏于喬的父親夏世紘，因協助新加坡來台的富南斯集團在台發展，1年吸金33億元，2020年初被台北地檢署一口氣依違反《銀行法》起訴夏爸等涉案16人，夏爸被判2年4月徒刑，而投資受害者在事件曝光後也對集團人頭負責人朱禹豪提告詐欺，但地檢署偵結認為查無朱男實際參與集團運作，處不起訴處分。

檢調查出，富南斯集團在2017年間，從新加坡派出白偉宏來台設點，白一開始就找上夏爸夏世紘協助提供鑫宏公司場地，舉辦小型說明會，招攬首批會員，雖然夏爸本身沒有出面宣傳，但是根據受害會員證述，夏爸的下線都會對外宣稱，夏爸就是夏于喬的父親。

富南斯集團台灣據點選在台北101大樓，涉從2017年起，雇用講師、業務員等對外招攬會員，誆稱研發出AI人工智慧幫人類賺錢，同時推銷投資美國股票的套裝課程，宣稱投資每單位美金1萬元，每月保證有8%獲利，另外還有分紅8%，總共16%的高利潤吸引了2000多名會員。

1年多的時間，該集團就獲利逾30億元，夏爸一開始找來的張姓、方姓講師旗下各吸金超過3億元，但夏爸本身早已轉戰大陸，所以在台吸金所得估計只有約1400萬元。但遊戲規則沒多久就改變，投資的利息分紅都只是FOIN虛擬貨幣，眾人血本無歸才驚覺受騙。

▲富南斯吸金案，包含夏于喬父親在內10餘人涉案遭辦。（圖／資料照）



檢察官2020年1月間依違反《銀行法》，起訴夏爸在內16名富南斯的領導幹部，另對逃亡的白偉宏和台籍共犯梁祐鈞2人發布通緝，夏爸遭判2年4月徒刑，其餘成員則被判3年10月到1年不等徒刑，目前上訴到高分院審理中。

有數名受害者發覺上當受騙紛紛提告，檢警調查了集團旗下3間公司的負責人朱禹豪，但朱只有掛名負責人、沒有實際犯罪行為，先前已多次不起訴處分；雖陸續有他名受害者對朱提告，但因《銀行法》規定要處罰的吸金對象，強調必須有實際參與運作，檢察官調查朱只是人頭，仍然無證據顯示有參與吸金不法行為，因此再度處分不起訴。