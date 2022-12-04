台中1歲女嬰疑遭虐搶救24天不治　檢查出保母刊不實「寶寶日記」

▲1歲女童「小桃子」疑遭受虐顱內出血昏迷不醒，母親昨發文指出，孩子已經去當小天使。（圖／家屬提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1歲女嬰「小桃子」上月初被送至蔡姓保母家托嬰，卻出現顱內出血陷入昏迷，昨日母親悲痛發文指出，小桃子送醫搶救24天後不治，並PO出孩子從滿月到抓周的紀錄畫面，引人鼻酸。台中地檢署日前查出蔡女曾在育嬰APP上，記載不實照護狀況，試圖掩飾過錯，將她依重傷害罪嫌聲押獲准；如今小桃子不幸離世，檢方若收到報驗通知，將會盡速進行相驗，釐清死因，若證實與蔡女有關，將從重傷害致死方向偵查，罪加一等。

社會局表示，案發後社工持續關懷家屬，保持聯繫，未來將繼續陪伴家屬，協助喪葬事宜，陪同家屬渡過難熬的哀慟。此外，兒少醫療整合評估中心的複評鑑定報告已完成，社會局會主動提供檢調，以利更完整還原真相。

社會局說，基於地檢署及法院羈押保母之理由至為明確，社會局依據兒少權法26之1條，已撤銷保母登記證。至於違反兒少權法49條部分，因涉及事實調查，將依檢方起訴書內容及行政調查結果，依法裁處。

▲小桃子母親PO出孩子從滿月到抓周的紀錄照片，引人鼻酸。畫面經變色、打碼處理。（圖／截取自當事人臉書）

小桃子母親11月中旬召開記者會表示，11月8日她將女兒送到蔡姓保母家，未料當日下午就接到對方電話稱孩子狀況有異，送醫診斷出顱內出血，醫師認為是外力重創導致。

2人於記者會上通話，蔡女堅稱沒有傷害小孩，不知孩子為何發生狀況；母親認為蔡女事發後未積極將孩子送醫，同時質疑蔡女將當日監視器影像刪除，企圖掩飾當天外出無人照看小孩，造成女嬰受傷。蔡女則回，她照顧孩子很用心，絕無刪除監視器，完全配合警方調查。

檢方查出，蔡女照顧小桃子與另一名2歲兒童期間，將小桃子與2歲童獨自留在住處後外出，為掩飾其外出行為，竟於小桃子的「寶寶日誌」APP上，不實登載其相關照護情況，並在當日下午，傷害小桃子造成其有急性硬腦膜下血腫、無法自主呼吸等重傷害，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，於11月23日拘提蔡女到案，訊後依重傷害罪聲押獲准。

昨日小桃子死訊傳出，母親於臉書發文表示，小桃子已在2日「去當天使了」，自責沒能保護好她，「有人說父母總有一天要對孩子學會放手，只是沒想到我們會這麼早遇到這個課題」，並感謝小桃子陪伴夫妻1年又1個月，「妳要到佛祖身邊好好修行且養好身體。如果妳還需要下來歷練，等妳準備好了，行李帶齊全，希望妳能再次回到我們身邊。」

據查，檢方收到報驗通知後，將為其進行相驗，釐清女嬰死因是否與蔡女的行為有因果關係，若有關聯，罪名將從重傷害升級成重傷害致死。