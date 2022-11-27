台中1歲女嬰疑遭虐「顱內出血昏迷」　保母遭拘提聲押獲准

▲1歲女童「小桃子」因顱內出血昏迷不醒，在加護病房接受治療。（圖／家屬提供）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中一名母親日前控訴，月初將1歲女嬰「小桃子」送到蔡姓保母家托嬰，卻腦傷顱內出血昏迷至今，台中地檢署認為蔡女涉嫌重大，24日向法院聲押獲准。

台中市議員林祈烽與立委張廖萬堅於11月18日召開記者會，1歲女嬰「小桃子」的母親痛訴，女兒月初送到蔡姓保母家托嬰，卻腦傷昏迷至今，醫師診斷出顱內出血，認為是外力重創導致；保母則稱，沒有傷害小孩，不知道為何孩子會發生如此狀況。社會局指出，全案由檢方指揮偵辦，社會局也啟動行政調查，如查出相關人員涉嫌不當對待兒童，社會局將依兒少權法究辦，確保兒童權益。

▲台中市議員林祈烽與立委張廖萬堅，18日陪同疑受虐女嬰的母親召開記者會。（圖／記者白珈陽翻攝）

小桃子母親出示女兒躺在病床上的照片，她表示，8日將女兒送到蔡姓保母家，之後女兒卻陷入昏迷，至今仍在醫院加護病房治療，院方判斷有顱內出血，是外力重創所致。

母親說，她認為蔡女在事發後未積極將女兒送醫，更疑刪除當日的監視器影像，質疑試圖掩飾當天外出而無人照看小孩，造成孩子受傷。母親與蔡女在記者會上通話，蔡女稱她照料小孩很用心，更無傷害孩子，且她絕對沒刪除監視器，完全配合警方調查。

社會局說明，這名保母年資2年，另外照顧2名幼童，案發後，居托中心要求保母暫緩新收托案，並停托一週。另考量安全，保母家已加裝監視器，居托中心會密集電訪和不定期家訪，確保照顧情況。

全案由台中地檢署偵辦，23日拘提蔡女到案，認定蔡女涉嫌違反兒少保護法、成年人對兒童傷害罪、重傷害等罪，24日向台中地院聲押獲准。