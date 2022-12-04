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台中1歲女嬰送保母家疑遭虐昏迷　搶救24天不治！母PO文令人鼻酸

▲1歲女童「小桃子」因顱內出血昏迷不醒，在加護病房接受治療。（圖／家屬提供）

▲1歲女童「小桃子」因顱內出血昏迷不醒，不幸於12月2日離世。（圖／家屬提供）

記者劉人豪／台中報導

台中一名母親日前控訴，11月初時將1歲女嬰「小桃子」送到蔡姓保母家托嬰，卻腦傷顱內出血昏迷，台中地檢署認為蔡女涉嫌重大，11月24日向法院聲押獲准。而「小桃子」送醫搶救24天後不治，母親悲慟「沒能保護好妳」，並表示「等妳準備好了，行李帶齊全，希望妳能再次回到我們身邊」。

小桃子母親指出，她11月8日將女兒送到蔡姓保母家托嬰，沒想到下午就接到保母電話說孩子狀況怪怪的，送醫後醫師診斷出顱內出血，認為是外力重創導致；保母則稱，沒有傷害小孩，不知道為何孩子會發生如此狀況。母親認為蔡女在事發後未積極將女兒送醫，更疑刪除當日的監視器影像，質疑試圖掩飾當天外出而無人照看小孩，造成孩子受傷。蔡女稱她照料小孩很用心，更無傷害孩子，且她絕對沒刪除監視器，完全配合警方調查。

這起案件由台中地檢署偵辦，11月23日拘提蔡女到案，認定蔡女涉嫌違反兒少保護法、成年人對兒童傷害罪、重傷害等罪，24日向台中地院聲押獲准。

而母親3日在臉書發文指出，小桃子已經在2日過世，「小桃子去當小天使了」，並自責沒能保護好她，「有人說父母總有一天要對孩子學會放手，只是沒想到我們會這麼早遇到這個課題」，並感謝小桃子陪伴夫妻1年又1個月，「妳要到佛祖身邊好好修行且養好身體。如果妳還需要下來歷練，等妳準備好了，行李帶齊全，希望妳能再次回到我們身邊。」

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