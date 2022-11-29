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1歲女嬰顱內出血恐成植物人　凌虐還「造假寶寶日誌」惡保母收押

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲中1歲女嬰送托卻顱內出血恐成植物人，保母涉虐造假「寶寶日誌」聲押獲准。（圖／家屬提供）

記者游瓊華／台中報導

心痛！台中11月爆發一名1名女嬰疑遭蔡姓保母施虐，結果顱內出血動了兩次手術仍未清醒，未來恐成植物人。檢警調查發現，蔡姓保母案發當天曾把1名女嬰跟另名2歲孩童留在家，自己跑出門，卻在「寶寶日誌」APP編造哄睡、餵食、陪玩等假紀錄，涉重傷害女童情節重大，有湮滅證據事實，經發動搜索拘提，向法院聲請羈押獲准。

家長11月出面指控，今年8月送寶寶到清水一名蔡姓保母家托護，之後就曾發現女兒背部有瘀青、11月初也發現孩子右耳朵瘀青，保母都推卸說小孩沒跌倒。未料，11月13日下午接到保母電話說女兒送急診，衝到醫院卻被醫師告知，寶寶顱內有瘀血，緊急動了兩次仍未清醒，未來恐成植物人。

保母曾向家長宣稱，她在案發當天下午2時許叫女兒起床，但孩子還想繼續睡，就將孩子移到地墊繼續睡，中途她曾離開3分鐘去上廁所，之後卻發現孩子叫不醒，她趕緊送醫，但根據醫院鑑定報告，女兒有新舊傷痕，舊傷造成時間約在2周前，質疑保母施暴。

檢警調查，蔡女在今年8月、9月間，曾經動手傷害女嬰，11月13日在照顧女嬰與另一名2歲兒童期間，將女嬰與2歲兒童獨自留在家跑出門，之後甚至在女嬰的「寶寶日誌」APP上造假，編寫哄睡、餵食、陪玩等，還涉嫌施虐，導致女嬰急性硬腦膜下血腫、無法自主呼吸等重傷害。

檢方表示，台中地檢署接獲通報後，經檢察官指揮警方積極偵辦，查出被告蔡女涉案情節重大，且有湮滅證據之事實，發動搜索及拘提，向法院聲請羈押被告蔡女獲准。

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