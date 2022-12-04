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追世足新吃法？他自製「熱狗吸管」配啤酒大驚：看球動力倍增

▲有網友自製「熱狗吸管」追世足。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友自製「熱狗吸管」追世足。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

2022卡達足球世界盃正如火如荼進行中，許多民眾在收看轉播時，也會搭配宵夜和啤酒，一邊享用美食一邊觀賞精采賽事。一名網友分享，他日前看到有國外球迷在觀看棒球比賽時，自製了「熱狗吸管」喝啤酒，於是也效法製作了一根，不料熱狗與啤酒搭配後竟別有一番風味，讓他大讚「多重享受真的很爽，看球的動力倍增」。

一名網友在Dcard發文表示，他在收看某些半夜轉播的比賽時，難免會看到打瞌睡，為了提振精神，他想到之前有外國球迷的看球吃法「熱狗配啤酒」，於是也好奇來效仿。他先是到超商買了熱狗跟啤酒，再準備一根吸管往熱狗中間戳個洞，最後把熱狗吸管放入啤酒中就大功告成了。

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▲有網友自製「熱狗吸管」追世足。（圖／翻攝自Dcard）

本以為只是好玩的舉動，不料原PO實際用熱狗吸管吸了一口啤酒後，竟發現啤酒經過熱狗吸管的肉汁混和，帶有淡淡的肉汁味，喝完酒剩下的熱狗也都帶有啤酒風味，讓他相當震驚「多重享受真的很爽，看球的動力倍增」。不過他也建議，2者最好還是分開享用，「不然會為了小心翼翼戳吸管錯過進球，因小失大」。

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「之前有看過，想說這是哪來的生活智...慧王」、「感覺是個會在小學園遊會賣爆的酷東西」、「笑死我了，感覺啤酒就吸不太起來哈哈哈」、「這到底是什麼天才吃法」、「好喔，今天晚上就這樣試試看」、「只有我看到吸管跟熱狗後，縮了一下嗎」。

事實上，原PO所參考的外國球迷，是在今年8月一場美國MLB洋基和大都會的地鐵大戰上，一名球迷被旁人拍下用吸管在熱狗中間戳洞，並以熱狗吸管大口啜飲啤酒，當時影片在網路曝光後隨即引發大量討論，短短幾天就累積了上千萬次觀看數。

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