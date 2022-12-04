南韓可望淘汰巴西？鮮肉球星脫衣「士氣飆最高」　名球評曝殘酷真相

▲南韓是否能在6日世足賽成功擊敗巴西，外界拭目以待。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國家足球隊2日在H組第三輪比賽中再度締造「杜哈奇蹟」，以2比1成功擊敗組內第一強隊葡萄牙，在評比淨勝球數後更擠下烏拉圭、搶下16強淘汰賽的門票，如今將於6日凌晨對上曾5度奪得冠軍的巴西隊，孫興慜與內馬爾的對決成為外界矚目的焦點，韓媒更期待南韓能在此戰後對上宿敵日本。

不過，有「人類章魚」之稱的英國BBC球評薩頓（Chris Sutton）卻在預測結果指出，南韓與巴西實力相差懸殊，最終恐以0比2落敗。

根據《韓聯社》，南韓此前在H小組賽為1勝、1和、1敗，在G組的巴西則為2勝1敗，若南韓在6日的淘汰賽中成功擊敗巴西，將會是繼2002年寫下4強神話後，再度擠進8強之列，且南韓擊敗巴西、日本擊敗克羅埃西亞，則南韓有可能在8強賽中對上宿敵日本，由於歷史背景因素，「韓日大戰」始終能獲南韓民眾與媒體的廣大矚目。

在今年國際足總（FIFA）排行中，巴西排第1名、南韓則排第28名，兩者實力其實相當懸殊，且過去南韓與巴西曾有7次的對賽紀錄，不過南韓僅於1999年3月在蠶室綜合運動場的第3次對決（友誼賽）上贏過巴西1次，當時在下半場結束前靠著金度勳臨門一腳，成功以1比0擊敗巴西。

▲南韓以2比1擊敗葡萄牙、且確定晉級16強後，黃喜燦興奮露出內衣，南韓士氣來到最高峰。（圖／路透）

剩下的6場比賽皆以南韓輸球告終，尤其在最近3場對決中，南韓更慘輸巴西2分以上，光是今年6月在首爾世界盃競技場的對決上，南韓以1分敗給了獲得5分的巴西。

BBC球評薩頓過去曾預估南韓將以1比0完敗葡萄牙、烏拉圭則以2比1勝迦納，至於南韓則有希望擠進16強，不過對於6日韓巴戰，他卻預估南韓會敗給巴西，「韓國隊在對戰葡萄牙時雖展現優秀的團隊組織能力，但畢竟南韓在戰力上還是無法碾壓巴西，無論內馬爾是否能重回賽場，巴西終將以2比0擊敗南韓。」

美國控股公司尼爾森NV旗下的數據資料庫Gracenote則預估，南韓6日成功通過淘汰賽的機率為23%、巴西則是高達77%。

▲巴西前鋒黑蘇斯（Gabriel Jesus，左）、後衛泰利斯（Alex Telles），本屆世界盃皆因膝傷嚴重確定報銷。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《News1》則指出，自從南韓在上一場比賽擊敗葡萄牙後，「太極戰隊」南韓足球員的士氣攀升至最高點，加上巴西王牌大將內馬爾先前因腳踝受傷退場、前鋒黑蘇斯（Gabriel Jesus）、後衛泰利斯（Alex Telles）膝蓋也嚴重受傷，對於亟欲締造杜哈奇蹟的南韓而言，無疑是一大機會。

報導也提到，畢竟足球是圓的，即便面對實力堅強的巴西隊，南韓仍是有讓巴西淘汰、擠進前8強的可能性。

對於是否能在6日凌晨上陣與南韓的孫興慜展開世紀對決？內馬爾在個人Instagram上發文表示，「我感覺非常良好！」，似乎暗示仍有上場比賽的可能

對此，南韓網友們紛紛打趣留言，「多休息吧，你還要去愛寶樂園玩啊」、「哥～千萬別讓腳踝負擔過大啊」、「再多休息一會吧」、「腳踝痛就多休息吧，為何還硬要上場比賽」、「別了吧，等下又受傷了」。

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