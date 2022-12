12碼沒進！迦納隊長錯失大好機會　7歲女兒坐觀眾席「當場昏倒」

▲ 阿尤的女兒因爸爸罰球沒踢進而昏倒。(圖/路透、翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

迦納國足在卡達世界盃H組末輪賽事對陣烏拉圭,上半場獲得12碼罰球的大好機會,隊長安德烈阿尤(André Ayew)沒能踢進,終場以0:2吞敗,無緣晉級。事後網路上流出一張阿尤在醫院抱著女兒的照片,原來是他女兒看見他錯失點球,竟激動得當場昏倒。

《每日星報》報導,迦納對烏拉圭賽事台灣時間2日深夜開踢,烏拉圭上半場在6分鐘內梅開二度,以2比0領先,而迦納在第20分鐘獲得12碼罰球,由阿尤主罰,卻被烏拉圭門將輕鬆擋出。

Andre Ayew went from the stadium straight to the hospital to see his daughter who collapsed when he missed the penalty against Uruguay. It was quite scary but thankfully, she’s doing fine now pic.twitter.com/PlWp1ZKnFK