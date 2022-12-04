安居＋清樓掌握毒窟　南警速逮日租套房鐵衣毒犯送辦

▲台南市警二分局博愛派出所所長陳柏文等人，查獲通緝之陳姓毒品犯嫌及其郭姓女友，全案依毒品罪嫌送辦及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局博愛派出所所長陳柏文，近日巡邏中發現轄區文賢路段某日出套房時有陌生人等車輛出入，經逐一登錄過濾，發現有多名毒品人口出入，並與套房管理者建立聯絡管道，3日下午3時許，查獲台南地院11月30日發布通緝之陳姓毒品犯嫌及其郭姓女友，全案依毒品罪嫌送辦及歸案。

台南市警二分局博愛派出所所長陳柏文等人，在套房旁空地埋伏守候多日，不久發現1名衣著時尚女子出現取車，經員警上前盤查，該名有毒品資料40歲郭姓女子神情緊張，配合檢查中還哀請員警不要對她有不好印象等，結果下一秒馬上被員警在其皮包內發現1只筆袋，內藏有毒品海洛因注射針筒1支及安非他命2包0.77公克，郭女也馬上變臉直稱不是她的，並哭著帶同員警前往郭姓朋友套房查看。

54歲郭姓毒品通緝犯聽到女子敲門聲，不疑有它一開門，一見員警站立門外頓時愣在現場，經確認為通緝身分無誤後，員警一入套房內發現桌子旁之紙袋內有多包粉末狀之物，經逐一清點篩檢，赫然為第一級毒品海洛因7包、重達20.02公克，經員警將陳男、郭女兩人帶回尿液篩檢均呈毒品海洛因及安非他命陽性反應，警方發現郭嫌身著鐵衣仍吸毒不改，全案將陳2嫌依違反毒品危害防制條例調查送辦，並將陳嫌解送台南地院歸案，全案也將擴大追查毒品之來源。

台南市第二分局表示，針對轄區獨特地區特性，常有臨時過往或外來人口短期住宿租居，二分局也針對飯店、民宿等300多間處所逐一建冊清查並與負責人建立暢通聯繫管道，每月不定期實施「淨樓專案」工作。也充分將安居緝毒工作有效結合淨樓專案來執行，廣拓社會安全友善通報網絡，並永不停歇來積極打擊毒品等各類犯罪，努力建構樂遊宜居之生活環境。