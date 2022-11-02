競速失控撞傷路人「2天後開車衝警察」被轟15槍　毒蟲下場曝

▲前鎮分局員警查緝「競速」肇事案，追捕一名疑似涉嫌的毒品人口，當街連轟15槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳥松區中正路今年2月21日發生槍響，一名陳姓男子（25歲）拒絕接受盤查竟衝撞警車，警方當街連轟15槍才將他攔停，在他車上起獲毒品，警方發現陳男還涉及前鎮區一起飛車追逐，造成2人受傷的案件，檢方偵查後，今（2）日依公共危險罪嫌將他提起公訴。

全案發生在今年2月21日下午3點多，前鎮分局的專案小組鎖定陳姓毒品人口，前往查緝，沒想到就在鳥松區中正路在攔查他的車輛時，陳姓嫌犯當場開車衝撞警車，還造成路邊其他車輛受損，員警開15槍制止，嫌犯車子撞爛後，棄車逃逸，員警在他的車輛上找到毒品。

▲前鎮分局員警查緝「競速」肇事案，追捕一名疑似涉嫌的毒品人口，當街連轟15槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，陳姓男子還涉及2月19日前鎮區一心路彩券行車禍，當時他開車差點撞進彩券行，造成兩名無辜路人受傷，肇事者下車後，還非常囂張的拿手機拍攝記者並嗆聲，員警當時「冷眼」以對，隔天記者追問肇事原因是否跟「競速」有關，警方僅以「還在追查中」回應。

▲陳姓嫌犯的車輛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢、警查出，陳姓男子和孫姓男子、林姓男子發生行車糾紛，卻不願意下車處理，隨即駕車離開，孫男、林男隨後追上，3人就在高雄街頭飛車追逐，最後陳男撞到兩名無辜路人，後來警方追緝陳男，陳又開車衝撞警車。

警方在事後逮捕陳男，陳男坦承有高速開車，但辯稱是因為孫、林兩人追他，他才開車逃逸釀禍，檢方在偵訊後，依公共危險罪嫌將他提起公訴，至於他衝撞警車，以及車上被搜出毒品部分，檢察官另外分案調查中。