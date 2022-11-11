警察22年前從毒窟「救出女嬰」　現在親自為她戴警徽

▲22年前從毒窟中被救出來的女嬰楊（Natalie Young）現在成為一位警官，並且找到當年改變她命運的警官，為她別上警徽。（圖／翻攝自Facebook／Escondido Police Department，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國南加州一位男警察瓦爾迪維亞（Jeff Valdivia）22年前從毒窟中救出了一名女嬰，22年後這位女嬰長大了，並且成為一位警察，她特定邀請當年改變她命運的瓦爾迪維亞參加警校畢業典禮，並且為她別上警徽。

2000年的11月還是新晉警員的瓦爾迪維亞，接受上級命令前往埃斯孔迪多（Escondido）南部的一個惡名昭彰的「毒品屋」，逮捕一名違反假釋令者。

瓦爾迪維亞抵達現場後，在房間內發現了6周大的楊（Natalie Young），她身體極度虛弱，躺在母親旁邊，床上放著毒品吸食器，整個房間髒亂不堪。

埃斯孔迪多警局的臉書貼文指出，楊的生母當時年僅17歲，正在毒品問題中掙扎，女嬰明顯是被忽視的受害者，於是瓦爾迪維亞將她從母親的身邊帶走，並且交給保護監護。

22年後，即將從警校畢業的楊，想讓當年拯救她的警官知道自己也成為一名警察，於是邀請瓦爾迪維亞到科羅拉多，親自為她別上警徽。

埃斯孔迪多警局也在臉書中表示，「恭喜你，楊，歡迎你加入警察這個崇高的職業」。

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