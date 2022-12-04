王鴻薇參選立委　她看出國民黨的問題：人才庫已經見底

▲台北市議員王鴻薇參選立委。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，才剛當選台北市議員的王鴻薇接受國民黨中央徵召投入選戰。對此，醫師吳欣岱表示，這其實這意味著，國民黨的人才庫已經見底。

吳欣岱表示，從立委補選提名就可看出國民黨現在的問題。王鴻薇雖然已經是資深議員了，但仍然甘願冒著即刻落跑的風險，也要在議員選上之後，就參選立委，冒著失信於選民的罵名，「我認為，這其實這意味著，國民黨的人才庫已經見底，毫無年輕人才出線的機會與空間。」

吳欣岱說，王鴻薇自己也應該知道，為什麼當年韓國瑜在總統大選之後摔跤，就是因為韓國瑜前腳市長還沒坐熱，後腳就自得意滿地跑去選總統，等於是把高雄市民當傻子耍。自負過頭，埋下大敗的因子。

吳欣岱指出，國民黨為了選舉，不得不要一位剛選上的資深議員，背負落跑罵名就是要選，也讓人看見國民黨勢利、不近人情，把議員當作棋子的一面。更何況，選舉勢必要花費更多資源與精神，感覺國民黨真的資源多多，而且別忘記，泛綠陣營在這次選舉中，地方民意代表（縣市議員）的層級，整體獲得地席次是成長的。這或許意味著，本土陣營不是沒有機會去得進一步的國會席次。「王鴻薇議員真的要做這麼錯誤的決定嗎？」

王鴻薇2日已正式登記參選台北市第三選區立委補選。面對外界質疑她跑，她重申是「不計個人毀譽、為大局而戰」，並二度鞠躬致歉，且哽咽強調「王鴻薇不是林智堅！國民黨不是民進黨！」會勇於面對對手的萬箭穿心、槍林彈雨，自己都在所不辭。