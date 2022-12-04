自稱「開除趙介佑」被媒體人打臉　吳怡農最新說明：這事很單純

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農近日被質疑背後有黑道勢力，他則稱「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的」，但隨即遭到媒體人黃揚明打臉。對此，吳怡農4日回應，「這件事很單純，主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬。我在黨內討論時表示家屬應離開市黨部，之後前評召提出辭呈」。

國民黨立委補選參選人王鴻薇日前批評，民進黨徵召吳怡農，是黑道治國、黑道治黨的延伸。對此，吳怡農強調，這次是他在選舉，希望大家全力檢視自己的一切努力與作為，對於黑道這件事不予置評，一年多前事發時，「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的。」

不過，黃揚明在《盧秀芳辣晚報》表示，趙介佑的爸爸趙映光已經發聲明說他沒有被吳怡農請離開黨部，還有一點是趙介佑不是吳怡農開除的，因為民進黨開除黨員的程序是地方黨部的評議委員會做出決議，黨部主委沒有開除黨員的權力，是評議委員會做出決議，送到中評會決定，他最多就是知情，或是要求他們開會，他要講最多就是講到這個程度。

對於被打臉一事，吳怡農4日則表示，這件事很單純，主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬，「我在黨內討論時表示家屬應離開市黨部。之後，前評召提出辭呈」。