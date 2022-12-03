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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正面回應黃承國爭議！　吳怡農喊話黨中央：儘快提出說明並表達立場

▲吳怡農出席民權國小校慶。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農1日接受民進黨徵召，參選北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，對於競選對手頻頻質疑背後有黑道派系，吳怡農3日正面回應，他表示，若沒有確切的證據證明中常委黃承國違法，就不能剝奪他參政的權利，但在政治上不能用法律的原則去處理，呼籲黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。

吳怡農表示，目前為社會所指控的民進黨內黑道的問題，其實是一個政治性問題，而不是法律問題。民進黨過去用法律原則來面對它、處理它，難免引起的社會的批評。

對於黨部涉黑指控，吳怡農解釋，法律的原則是：沒有證據就不能定人家的罪、不能譴責人家。對黃承國中常委的攻擊，從法律的原則來看，如果沒有確切的證據證明他違法，就不能剝奪他參政的權利，但在政治上不能用法律的原則去處理。

吳怡農呼籲黨中央，黃承國身為黨的中常委，是黨的領導人之一。因為政治涉及國家的權力，社會對於可以接近國家權力、甚至使用權力的政治人物，有較高的要求與期待。這是超越法律定義的問題。

吳怡農表示，對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任。黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場，「我更期待黨的領導階層出面和社會溝通，也向大眾解釋並提出未來處理類似問題的原則。」

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