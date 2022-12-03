學者：立委補選戰況五五波　吳怡農、王鴻薇各有「1難關」

▲吳怡農出席民權國小校慶。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農1日接受民進黨徵召，參選北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，對決國民黨北市議員王鴻薇。對於補選選情，亞太菁英交流協會秘書長王智盛接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，反民進黨的氛圍跟情緒還是濃厚，這點對吳怡農不利，而王鴻薇則要面對「落跑議員」批評，兩人孰優孰劣還要再過一段時間才能判斷。

對於北市立委補選，王智盛表示，這場補選對民進黨來講是極需要的一場勝選，但國民黨也喊出要下架民進黨下好下滿，吳怡農沒有想像中這麼輕鬆，反民進黨的氛圍跟情緒還是濃厚，且補選時間很近，若民進黨這段時間的檢討未得選民青睞，選情還是會呈現五五波的狀態。

藍營部分，王智盛指出，國民黨的問題在於如何解釋王鴻薇選上議員立刻落跑，雖然中間有三託四請，但還是很難避免這樣的檢視，因為這個邏輯很多民眾沒辦法接受，而且王鴻薇面對的是急需勝選的民進黨，民進黨打單一選舉的操作還是比較成功，比方說中二補選。

王智盛表示，吳怡農問題在於民進黨大敗後，整個社會氛圍還不認為民進黨檢討完成，民進黨一定要有深刻檢討來面對社會，尤其現在爆發論文問題、或是之前選戰一系列的問題，加上這個選區本來就偏藍，兩人孰優孰劣還要再過一段時間才能判斷。