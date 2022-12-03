王鴻薇疑吳怡農政二代　鄭運鵬幽默回：「鄭二代」僅長得不錯沒好處

▲鄭運鵬兒子陪上街謝票。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市議員王鴻薇近日狂打對手吳怡農「政二代」背景，先前曾帶兒子出門謝票的民進黨立委鄭運鵬3日表示，如果要質疑政幾代，應該要從「家族的政治資源累積」與「民選的政治資本累積」兩大面向來看，並點名國民黨體系的蔣家、連家與台中顏家是「寧靜民主改革的包袱」。鄭運鵬也於文末幽默說，「『鄭二代』（指自己兒子）只是長得不錯而已，沒有累積到什麼好處」，引發網友熱議。

王鴻薇日前於廣播節目中表示，吳怡農是政二代，他的伯父就是前新潮流大老吳乃仁，痛批吳乃仁將原先為國民黨黨營事業的「台苯」轉為家族企業「吃相手段之高」。除此之外，王鴻薇也指控，吳怡農上任北市黨部主委後變成傀儡，民進黨出現前所未有的黑道人頭黨員，高達4、5000人，直到爆發綠營政二代趙介佑事件才曝光，而當時陪吳怡農登記的人，就是趙介佑的姑姑趙心瑜。

對此，鄭運鵬回應，如果是絕對性的反家族政治，那不管政幾代，參政都是憲法賦予的權利，他們是靠自己選上的民選公職，應該疑惑的是選民為何支持他們，而非質疑當事人為什麼可以從政。此外，若要質疑政幾代，應該要從「家族的政治資源累積」與「民選的政治資本累積」兩大面向來看。

關於「家族的政治資源累積」，鄭運鵬舉例，當年蔣家、連家、李煥家族都是以非經民選方式來累積政治資本，而他們正好都是國民黨體系之下的，因為只有威權時代，才可以不用經過民選而累積政治資本。鄭運鵬說，其實還有更多國民黨與聯盟政黨的政治人物長輩都是國民黨特權，在中央和地方獨佔小權小利，只是大家已經淡忘或不認識他們而已。

另外對於「民選的政治資本累積」，鄭運鵬透露，這種政治資本至少是選民賦予的或行政機構放水的，例如台中顏家就是典型。總而言之，「家族的政治資源累積」是國民黨血統性的、威權統治性的，包含當年的特許事業與戒嚴時期特許的新聞媒體，前總統馬英九特許進出口品項、特許執照、特考錄取的高階文官等，「選民們真的要檢討這個，就認真去檢討每個參選人的前幾代是什麼背景吧！這是國家的威權歷史，也是寧靜民主改革的包袱。」

最後，鄭運鵬也在文末幽默寫道，「『鄭二代』（指自己兒子）只是長得不錯而已，沒有累積到什麼好處。」此貼文一出有網友留言表示，「所以我說那個帥氣鄭二代的粉專呢？」、「聞到鄭一代濃濃嫉妒的味道」、「怎麼國民黨都不敢說說自己家的連公子呢？」。