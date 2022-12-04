館長被說「整間公司都黑道」　怒告PTT鄉民：敢轉發見一個告一個

記者林彥臣／綜合報導

館長日前合體前時代力量立委黃國昌開直播，影射民進黨與黑道掛鉤，更宣布明年要上凱道舉辦黑道政府遊行，隨後在PTT政黑板（HatePolitics）就有人發文指控館長整間公司都黑道。館長對此在3日晚間的直播中表示，將會對這位網友提告，並且看到誰敢轉發，「見一個、告一個」。

該名網友在政黑板發文「講人家後面是黑道，你成吉思汗整間公司不也是黑道組成的嗎」，文中還指出館長旗下的多位重要幹部，從事過圍事小弟，或者過去有前科紀錄。

▲館長被說「整間公司都黑道」，因此怒告PTT鄉民。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



該名網友還痛批館長，「遇到員工、網友嘴他時，我下面一堆人都在，找你底下都要暴動了，師傅的實力在哪，你知道的，遇到真的有背景的人嗆他時，我們現在是法治國家，台灣沒王法了嗎，可以容許你這樣亂來？新北市林口偵查隊我很熟，政治人物我也很熟，我被動一根毛，全台灣都要暴動了，整天喊司法正義、法治國家，然後發生什麼小孩子虐死，就聲援那些私刑，最欺善怕惡的非館莫屬」。

館長回應這位網友表示，「你今天這個文，我一定會告，如果你轉發、寫相關文字，我也會告，你現在趕快刪，你FB再轉發，我見一個告一個」。