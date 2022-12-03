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直播爆當紅YTR接標案　館長深意笑：民進黨都幾千、幾百萬在發

▲▼館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲提到民進黨發很多標案給YTR時，館長臉上的笑容頗有深意。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢日前開罵立委陳明文，又合體前時代力量立委黃國昌，影射民進黨和黑道掛鉤，對綠營不滿到極點。昨（2日）晚他再次開直播，逐字逐句回應陳明文的聲明，痛批對方根本謊話連篇，直播中爆料，其實有好幾個台灣當紅YouTuber都有接民進黨標案，而且還是幾百、幾千萬在拿，引發網友譁然瘋猜。

陳之漢2日晚間在YouTube直播，提到陳明文2日發布的聲明，痛斥陳明文11月30日才在鏡頭前指控他胡說八道，聲稱從來沒有打電話給他，或邀請他一起罵政府、監督政府，結果全部都在聲明中「自打臉」，氣得他決定逐字逐句回應陳明文的聲明。

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其中一段館長在解釋「為什麼我生氣？為什麼我說我不支持民進黨了？」說他不是因為沒拿到錢生氣，接著爆出一句，「像那些YouTuber，他們都可以去接民進黨的標案，我這個能講，為什麼今天他們（民進黨）沒辦法對付館長？（因為）他們（民進黨）一塊錢我都沒拿。」

館長提到，其實民進黨發了很多標案給YTR，都幾百、幾千萬在發，所以那些YTR當然會幫綠營講話，「包含了很多人，我就不一一點名了啦！他們私底下、後面都有開公司，在接民進黨的標案啦！很多人都參與其中，很多都是台灣當紅的YouTuber，蠻紅的。」

話鋒一轉，館長說大家都是好朋友，他沒有要擋人賺錢的意思，那些YTR也沒有因為接標案罵他，「反正大家都要吃飯嘛！你們也幫他做標案，你們有做事，算了」，指民進黨標案要給誰，他都沒意見，並再次向觀眾強調，這些YTR沒有因此罵他。

就有網友看了直播後，忍不住發文問卦，「館長現在直播說拿幾千萬標案的當紅Ytber，是誰啊？」話題在PTT的Gossiping板上引發譁然，許多人都驚呆，「標案？真的假的？標案跟業配不一樣欸」、「好可怕，都是納稅錢」、「好幾千萬純宣傳不可能吧？真的就太誇張」、「血流成河」、「我猜是亂講啦！就跟之前查稅一樣」、「館長就很常加水，當看戲就好。」

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館長陳之漢YouTuber民進黨標案網紅PTT

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