手機弄丟意外曝光存款餘額！她急報案：女兒的嫁妝　一票人認岳母

▲女子的手機裡面有1,739萬元，沒想到因為弄丟手機，存款金額意外曝光。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

浙江紹興的沈姓女子平時辛苦存錢，存下了400多萬元（人民幣，下同，約新台幣1,739萬元），全都放在手機App「微信」裡面，沒想到近日不慎弄丟，手機也沒設密碼，嚇得她趕緊跑去報案。豈料案情曝光後，一票大陸網友並沒有關心手機的下落，反而不斷詢問「還缺女婿嗎」，歪樓相當嚴重，讓人忍不住笑了出來。

綜合陸媒報導，沈女在手機App「微信」當中存了許多錢，不過因為平時手機不離身，所以並沒有設密碼，相簿裡面還放有身分證等個人資料的照片，豈料近日手機突然遺失，嚇得她趕緊跑去報案。

沈女向員警哭訴，手機帳戶裡有大約400萬餘元（約新台幣1,739萬元），這些錢是準備當成女兒的嫁妝，如今手機弄丟了，還沒有設密碼，就怕辛辛苦苦存下的錢會被人偷走。而警方獲報後，也立刻調閱監視器追查，經過一番搜索，發現沈女手機是在社區門口掉落，接著被一名男子撿走，於是開始追蹤男子的下落。

▼所幸後來經過尋找，成功找回手機，裡面的錢也沒有被動到。（示意圖／免費圖庫pexels）



警方依照男子的衣著判斷，可能是在附近工地上班的工人，且近日曾去過鄰近的核酸檢測地點，於是向相關單位調取資料，最後成功找到人、並把手機拿回，裡面的錢並沒有減少，一場驚魂總算是落幕，沈女也開心地拿著錦旗跑到派出所，感謝員警的幫忙。

原本應該是嚴肅的社會事件，網友們看完前因後果，卻不斷歪樓留言，「請小編注意用詞，這不是大媽，這是老Baby」、「我擦，阿姨還缺女婿嗎」、「女兒多大了」、「四百多萬的嫁妝，阿姨，您還缺女兒嗎」、「一大堆贅婿正在路上」、「女兒還沒出嫁，這大媽應該也不老，怎麼這麼落伍啊」、「丈母娘」、「誰能娶到她女兒，小名四百萬」，可見大家關心的都是嫁妝，而不是案件詳情。

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