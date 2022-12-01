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新北民眾遊墾丁遺失iPhone　警北上送回失主揪甘心

▲枋寮警分局建興派出所長李天寶將手機交由失主領回 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局建興派出所長李天寶將手機交由失主領回 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新北市三重區陳姓市民一家人，騎單車南下墾丁旅遊，回程時卻掉落iPhone手機，經路人撿到送交枋寮警分局建興派出所，所長李建興剛北翌日要北上訪親友，直接帶手機交給失主領回，讓失主大讚「枋寮警察服務真好」。

▲枋寮警分局建興派出所長李天寶將手機交由失主領回 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局建興派出所員警日前執行勤務時，接獲民眾胡姓男子報案，稱於省道台1線路邊草叢中看到一支iPhone手機，經警方到場查看，研判應為遺失物，員警試圖從手機電話簿中與失主親友連繫時，失主陳先生之父親便撥電話到該手機。

警方通話後了解，陳姓一家人居住在新北市三重區，日前利用休假全家人相約共同騎單車南下墾丁旅遊，回程行經枋寮台1線時，兒子沒注意到手機已從口袋中掉落，回到新北三重家時兒子便發現手機遺失，緊張地四處尋找，所幸撥電話到該遺失手機時，是由警方接起的電話，這時徬徨不安的心情才得以放下。

建興派出所所長李天寶恰巧於隔日將北上探望親友，便於電話中告知陳先生明日可親自將該手機帶至新北市交還給他，陳先生聽聞後深表感謝，大讚「枋寮警察服務真好」。

枋寮分局長黃政龍十分肯定建興所熱心為民服務的態度，而建興派出所所長李天寶以身作則，充分展現為善最樂之精神，足資同仁表率，殊值嘉勉。也提醒民眾出門在外應注意隨身之物是否有遺落，多一份注意多一份安心。

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