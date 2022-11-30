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無記名悠遊卡搭高鐵建置要上億　明年3月先推「手機購自由座車票」

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵將開放手機購買自由座車票服務。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

無記名悠遊卡可搭台鐵、捷運，卻不能搭高鐵，立委許智傑要求推動無記名儲值悠遊卡也可搭乘高鐵，對此，高鐵董事長江耀宗坦言，該案需耗資1億元建置，但效益不高，目前使用聯名卡悠遊卡旅客僅2.5%，明年3月將推出手機可購買自由座新功能。

目前高鐵可採與信用卡結合的聯名卡悠遊卡進站搭乘自由座，不記名的儲值悠遊卡則仍無法開放使用，立委許智傑今(11月30日)在立法院交通委員會要求高鐵開放一般儲值悠遊卡搭車服務。

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江耀宗表示，目前旅客使用聯名交通卡約有2.5%，一般普通卡沒辦法過閘門，如果要推動的話，交通部要協調一卡通、悠遊卡公司設置機器，估算12個站區約要7500萬建置費，閘門前台後台軟體變更升級，預估要2500萬元，總計需要1億元，大約要花1到2年，但坦言效益不高，實體交通卡屬於舊時代產品，以後可能會被手機電子支付，一機在手比較可行。

▲▼交通部長王國材(左)。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(左)、高鐵董事長江耀宗(右)。（圖／記者李姿慧攝）

許智傑則表示，年輕人很會使用手機，但手機操作對年長者不方便，花費1億元可以促進交通平權，讓年長者也可便利搭乘是值得的。

江耀宗則表示，目前高鐵訂票管道多元方便，可透過網路、臨櫃和手機等，臨時有需要也可購買自由座，在車站售票機購票也很方便，明年3月將再推出手機購買自由座等新功能。

交通部長王國材則表示，聯名卡交通卡是自動儲值，一般儲值悠遊卡儲值超過1千元的不多，大多是小額消費為主，且只能搭自由座，要不要花1億元較高成本建置，容交通部跟高鐵公司討論。

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