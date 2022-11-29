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學生注意了！手機這樣用會傷腦　專家曝殘酷真相：再用功都補不回

▲手機,遊戲,軟體 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲專家認為，長時間使用手機會造成學習能力下滑，即使花時間唸書也無法彌補。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著3C產品日益普及，無論是大人還是小孩，都是手機不離身，一有空就拿出手機開始滑。日本腦科專家就出面警告，高頻率且長時間使用手機，會使人的學習能力減弱、注意力難以集中已及失眠，甚至可能對腦部造成傷害，尤其是學生，成績會隨著使用手機的長度往下掉。

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，腦科學家川島龍太表示，其實早在十多年前就有專家指出3C產品會對人體造成危害，因網路普及且長時間使用3C產品，人們開始對文章理解力變差、容易憂鬱、學習能力下降等，出現腦部功能降低的現象，並隨時間發展，各種通訊軟體、社群遊戲興起而日益嚴重。

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▲▼打遊戲、打電動、打電玩、兒童。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多孩童沉迷於使用3C產品、打電玩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

川島也於2013年對仙台市的22390位中學生進行調查，收集他們每日使用手機的時間、每日念書的時間後，與數學成績進行交叉比對。結果發現，每日使用手機時間越長的學生，考試成績就越差勁，甚至發現「念書2小時以上但使用手機3小時的學生」成績低於「念書少於30分鐘但不使用手機的學生」，也讓川島表示「長時間使用手機，如同讓花時間學習的努力都付諸東流」。

對此，川島分析是因手機太方便且通訊軟體興盛，導致學生們的注意力才維持沒多久，就因為通知鈴聲一響，馬上切換模式去處理其他事情，造成集中力渙散。研究也發現，使用越多種app的學生，學習時的注意力就越差，甚至有推論指出，在此狀況下長時間使用手機，恐會對腦部造成危害。

▲社群軟體,LINE,手機,群組。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲社群軟體興盛，時不時出現通知，導致多數人注意力難以集中。（圖／取自免費圖庫pexels）

現今線上課興起，學生可以一邊看影片聽講、一邊上網查詢不懂的專有名詞，川島認為，這樣仍會導致學習效果不理想，因為等同於陷入不斷切換的狀態，若想認真學習，完全關閉手機是「基本中的基本」。

此外，研究中發現高頻率使用手機的孩童，大腦白質在三年間竟幾乎毫無成長，例如國三的學生，腦力卻還停留在小六時的水準，也導致孩童注意力渙散、容易失眠等問題。

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