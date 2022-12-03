全球已90%人對新冠免疫！WHO示警：更致命變種病毒仍可能誕生

▲WHO秘書長譚德塞警告，更致命的新變種病毒仍可能出現。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12月2日表示，中國部分地區的確診病例急劇上升象徵著全球今年的抗疫戰略出現失誤，而相關現象將為更致命的新變種病毒的誕生創造出完美條件。

綜合路透社與衛報報導，由於全球約90%人口已因染疫或接種疫苗而對新冠病毒產生一定抵抗力，譚德塞認為人們如今已距離結束疫情緊急狀態的階段更進一步，但他也同時強調，「我們目前仍未達成這一步」。

他指出，各國在病毒監控與檢測、疫苗接種和疫情追蹤方面出現落差，為出現恐將造成大量死亡的新變種病毒創造了完美條件，並可能引發嚴重的人命損失。

上周是WHO將Omicron列為高關注變異株的一周年，譚德塞表示，如今全球仍有逾500種具高度傳染力的Omicron亞系正在持續傳播，儘管這些變異株所引發的病情不如先前的病毒來得嚴重，但它們的傳染力與免疫逃脫能力更強。

最近，中國的新冠確診人數創下了歷史新高，英國也有部分地區的感染人數在數月下降後開始上升。

英國衛生安全局指出，「雖然新冠如今對許多人而言，就像流感一樣只是輕微感染，但我們不能忘記，它仍有可能導致我們社區中的脆弱人群染上嚴重疾病，甚至死亡。」WHO也敦促各國政府將重點放在為60歲以上或患有基礎疾病的高風險人群接種疫苗上。