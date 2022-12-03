陸防疫鬆綁！逾1億人出行更便利　深圳宣布公車、藥店不再查PCR

▲大陸多個城市陸續鬆綁防疫規定。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸5個超大城市2日陸續放寬防疫政策，超過1億人口的出行變得更加便捷。廣東深圳今（3）早宣布，公車、地鐵、藥店、室外景點等，不再查驗核酸（PCR）檢測證明，不過，進入菜市場仍須出示72小時內核酸陰性證明。

深圳衛健委今早發布通報稱，為全面、準確、完整貫徹落實《新型冠狀病毒肺炎疫情防控方案（第九版）》和《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》有關要求，方便市民群眾生產生活，即日起調整農貿市場、藥店防控措施。

▲深圳今年多數時間要求市民「一天一檢」，連進出社區都要查核酸。（圖／視覺中國）

調整的防疫措施包括，進入藥局；乘坐公車、地鐵、計程車、網約車等市內交通工具；進入公園、植物園、室外旅遊景點，掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。

通報呼籲，市民要繼續加強自我防護，在公共場所活動期間全程佩戴口罩，保持社交距離，當好個人健康第一責任人。

值得注意的是，四川成都、廣東廣州、天津、北京、重慶於2日，先後發布新的出行政策，例如「亮碼掃碼」即可進入公共場所、出入所住社區也不用再出示核酸陰性證明等。

《第一財經》指出，根據這5個城市的人口來算，超過1億人口的出行都會因為新的政策變得更加便捷。這5個超大城市的經濟影響力也非常大，2021年地區生產總值綜合總和達到13兆元人民幣，GDP總和占大陸的11.54%。