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大陸 大陸焦點 特派現場

白紙運動後烏魯木齊進一步解封　即日恢复超市、餐廳等正常營業

▲▼ 大陸疫情,烏魯木齊,烏魯木齊解封,新疆 。（圖／視覺中國）

▲烏魯木齊街頭的小吃攤開始營業了  。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆烏魯木齊的10死惡火引發民眾對防疫措施的不滿。當地今（2）日宣布，將有序恢復商店超市、餐廳等經營，低風險區市民可跨區活動。

烏魯木齊今日上午召開疫情防控工作新聞發布會。烏魯木齊市委常委、宣傳部部長隋榮出席，並通報了有序推進復工復產的情況。

隋榮表示，將進一步加大復工復產、復商復市的力度，由疫情防控部門會同行業主管部門，指導閉環管理企業進一步優化疫情防控措施和作業流程，分類有序恢復常態化生產模式；指導商業綜合體、大型生活超市、飯店、餐廳、滑雪場等經營場所，有序恢復經營活動，做好營業場所環境消毒、張貼場所碼、員工閉環管理等準備工作。

烏魯木齊政府同時指出，隨著疫情防控形勢持續好轉，經疫情防控工作指揮部研究決定，自即日起，低風險區市民可以跨區活動，禁止前往高風險區。

烏魯木齊24日疑因過度防疫造成死亡火災，造成10人不幸罹難。事件點燃民眾對封控的不滿，上海、北京等多個省份都掀起「白紙運動」。

對此，大陸國務院在新聞發布會上表示，民眾不滿並非疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、一刀切等，強調要加大通報、公開曝光力度。

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