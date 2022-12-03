CNN：習近平認防疫令學生「感到沮喪」　暗示可能鬆綁封控

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

正當「白紙運動」引發國際關注之際，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）1日到訪北京，並與中國大陸國家主席習近平進行會談。有外媒指出，習近平首次作出回應，並暗示可能會放鬆防疫管控。

據CNN報導，一名歐盟官員透露，習近平接見米歇爾時表示，不滿防疫封控政策的主要是學生，他們在歷經3年疫情後「感到沮喪」，並暗示中國大陸可能會鬆綁防疫管控。

該名官員還表示，習近平提到Omicron變異株與Delta變異株相比，死亡率更低，這讓中國大陸對進一步鬆綁防疫政策感到更開放；不過，儘管疫苗接種率很高，但長者接種率較低，這為防疫帶來挑戰。

彭博社指出，習近平雖未明確表示會鬆綁防疫封控，但此次時他首次公開表示，新冠病毒的威脅正在減弱。

另外，據《央視新聞》報導，習近平提到病逝的第三代中共領導人江澤民，稱其任職期間，高度重視和關心中歐關係發展，曾多次訪問歐洲國家，同歐盟和歐洲國家領導人保持密切交往，推動建立了中國-歐盟領導人會晤機制，促進了雙方各領域對話合作。

習近平接著說，「我們將繼承他（江澤民）的遺志，繼續鞏固發展好中歐關係；中方將繼續從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，願同歐方加強戰略溝通協調，推動中歐全面戰略夥伴關係行穩致遠。」

報導指出，米歇爾表示，歐盟堅持「一個中國」政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政，歐盟願做中方可靠、可預期的合作夥伴。