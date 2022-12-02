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大陸 大陸焦點 特派現場

杭州「大白」闖進家暴力抓人去隔離！　還撂狠話：會把你弄走的

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地逐漸鬆綁防疫，不過，浙江杭州卻發生25歲男子被「大白」暴力拉去隔離的事件，引發眾怒。對此，官方通報稱，涉事工作人員已經道歉，25歲男也已去集中隔離。

事發畫面可見，男子一開始拒絕去方艙醫院隔離，坐在沙發上；接著大白直接暴力拉扯男子，又是拖又是跩，另外一名大白也上前抓人；拍攝女子焦急地說，「你們能不能不要這麼暴力啊，就說句話的時間都不行嗎？」；面對男子的強力抗爭，其中一名大白說，「待會兒我們會把你弄走的。」

影片在網路熱傳，官方11月30日回應稱，25歲趙姓男子11月27日當天，與一名新冠病毒陽性病例曾在同一「時空交集」；11月28日晚間11時時許被判定為密切接觸者；之後，防疫工作人員多次通知其集中隔離，但趙男拒絕配合；防疫工作人員上門與其溝通過程中，發生拉扯。

事件發生後，街道辦對相關防疫工作人員進行了批評教育，也向趙男道歉。目前，趙男已按規定集中隔離。

▲▼ 杭州拉人。（圖／翻攝自微博）

▲拉人畫面。（圖／翻攝自微博）

在大陸的防疫概念中，「時空交集」與「時空伴隨」概念相同，是指14天內，與確診患者在同一個時間和空間網格內（通常以800公尺×800公尺為檢測範圍），共同停留過10分鐘的人。

網友紛紛批評「時空交集」防疫規定，「這種『時空伴隨』的判定其實才最坑人，有的地方同樣的地點，下午陽性去過，上午去的也給伴隨了，這算咋交集的」、「同時空不等於密接，同時空伴隨只要3天兩檢」、「國家不是發文取消時空伴隨了嗎？ 浙江你在乾啥？」。

同時有不少人怒斥「抓人」太過粗暴，「憑什麼犯了罪輕飄飄一句道歉就結束了」、「就一個街道辦的沒有執法權吧？」、「能不能給個證件？如果有變態穿防護服敲門拐騙不是一拉一個准」、「人販子好像看到了光」。 

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