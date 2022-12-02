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大陸 大陸焦點 特派現場

陸副總理首次召開優化防控座談會　連2天未提「動態清零」

▲▼孫春蘭召開座談會 。（圖／翻攝自央視）

▲孫春蘭1日召開座談會 。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸副總理孫春蘭11月30日聽取優化防疫措施建議後，12月1日在大陸國家衛生健康委召開座談會，這是疫情發生以來，孫春蘭首次專門就「優化完善防控措施」召開座談會，而且是一連兩場，都未提到「動態清零」，而是強調「小步走不停步」。

據《政知見》報導，孫春蘭連續2天所提的「小小步走不停步」有兩重涵義。第一是防控政策在持續優化；第二是防控工作是在穩中求進。孫春蘭在11月30日的座談會上表示，「我們以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性有效應對了疫情形勢的不確定性。」

孫春蘭均有提及Omicron的致病力在減弱，在1日的座談會上還指出，經過近三年的抗疫，大陸醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率超過90%，群眾的健康意識和素養明顯提升，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

▲▼孫春蘭召開座談會 。（圖／翻攝自央視）

▲孫春蘭召開座談會 。（圖／翻攝自央視）

對於未來防控措施如何優化，孫春蘭提出了要求，一是不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備；而是充實基層專業防控力量，強化社區醫療衛生機構「分級診療」，加強居民健康管理和服務，推動各項優化措施落地見效。

除此之外，大陸官媒《新華社》1日晚間一連發表3篇評論文章，題目分別為《快封快解 應解盡解》、《抗疫，要幫特殊人群兜住底》、《抗疫，每個人都是重要一環，不能掉鏈子》。

評論中指出，疫情依然嚴峻，但積極信號不斷傳來；在確保風險可控的情況下，「把該管住的管住，該放的放開」，並強調要照顧好老人、孩子、慢性病患，避免感染。這些內容被認為均在釋放積極解封的訊號。

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