搶攻疫後旅遊市場　台東縣府赴星國推介及洽談包機

▲台東縣府赴星國推介及洽談包機 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情逐步解封開放邊境，台東縣政府，搶攻疫後旅遊市場，2日由交通及觀光發展處長余明勳率團前往交通部觀光局駐新加坡辦事處與當地旅行業者進行包機及觀光等事業商談，這也是國門開放後新加坡辦事處接待台灣的首發團。

台東縣政府交通及觀光發展處透過交通部觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻聯繫，邀集新加坡貴賓旅運、南和旅行社、大通旅遊、曾兄弟旅行社、歐美假期、康泰旅行社、中歐航空等多家當地旅遊業者舉辦台東觀光資源業者推介說明會，希望未來促成新加坡台東直飛包機。

交觀處長余明勳指出，台東有著全年陸海空的多元活動，像是榮獲2022美國繆思創意大獎（MuseCreativeAwards）最高榮譽鉑金獎的台灣國際熱氣球嘉年華；與世界衝浪聯盟(WSL)共同舉辦的台灣國際衝浪公開賽以及獲得BSI英國標準協會ISO20121認證的台東最美星空，都是專屬台東的有機觀光，希望透過花東包機補助創造國門開放後的新一波來台東旅遊人潮。

觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻指出，台東是台灣開放國門後，第一個到新加坡推廣觀光的城市，展現台東對旅遊的企圖心，透過說明會讓新加坡遊客在台東停留久一點、嘗試不同玩法。