台東雙語人才培力不間斷　蓄積接待能量迎接國際旅客

▲跨世代雙語成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府培力雙語接待人才，也積極挖掘縣內深具國際旅遊魅力據點，全方面打造台東成為國際友善接待城市，縣府於2日舉行跨世代雙語成果發表會，今年完整參加「跨世代共學雙語培力計畫」受訓的學員共有20位。

國計處說明，今年參與雙語培訓的據點呼應後疫情時代旅遊趨勢，與在地文化有深刻連結，9個培力據點中有8個原民文化據點，分別是體驗阿美族陶藝及樂器的「哈匿藝術工作室」、「Amis旮亙樂團」；展現達悟族海洋文化特有的「蔡月香工作坊」頭髮舞及野銀部落地下屋；以狩獵文化見長的布農族「烏尼囊多元文化工作坊」獵人餐桌、「初來部落 」MAHAHAV古道踏查；走進排灣族部落體驗的「南迴健康促進關懷服務協會」土坂部落巡禮；探訪台東境內唯一魯凱族聚落的「達魯瑪克」部落遊蹤；以及台灣唯一的翻轉地形「富岡社區發展協會」地質公園導覽。每個據點都展現出國際化旅遊軟實力，提供國際旅客更多樣化且層次豐富的深度旅遊饗宴。

來自「南迴健康促進關懷服務協會」的返鄉青年張淑媚表示，接下雙語導覽任務後內心其實很忐忑，也很懷疑自己是否有能力帶領外國朋友認識家鄉，老師鼓勵我們不要害怕出錯、大方地說出口，單字和文法錯都沒關係，慢慢地就會累積起自信以及開口說英語的勇氣。

而透過系列課程，初來部落的青年許凱文也提及，腳本課程著實讓我了解與認知到接待外國人會有不同的導覽模式，以及他們所期望的是來到台灣後能體驗道地的文化、經驗當地人的日常生活。除了語言上的學習，計畫也打開學員們的國際旅遊接待視野，設身處地以國際旅客的視角規劃體驗內容。