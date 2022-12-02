花東觀光圈全新旅遊品牌「悠遊南迴」　打造南迴體驗新玩法

▲花東觀光圈全新旅遊品牌「悠遊南迴」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為擴大花東觀光圈品牌面向，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下簡稱東管處)將旅遊軸線向南延伸至台東南迴4鄉，打造全新旅遊品牌「悠遊南迴」，並於11月24-25日舉行2天1夜踩線活動，共計有14名媒體及在地業者參與。

行程走訪建和、金崙以及知本地區，以部落特色餐食、部落走讀、手作DIY，以及觀光圈創新遊程等，實際體驗南迴特色及產業亮點。



台東縣卑南鄉建和部落的「部落草地便當」以荖葉入菜推出「荖葉餐桌」，透過與當地食材的結合，推翻與檳榔作聯想的刻板印象。同時透過在地青年導覽走讀，尋訪街角雕刻、壁畫及卑南族傳統會所巴拉冠，透過故事深度了解部落歷史文化及組織的故事。



台東縣太麻里鄉的金崙部落，近年不但有許多族人返鄉創業，在地業者更以永續旅行為主要核心，打造適合部落節奏的旅遊體驗。如「線織屋」提供排灣族傳統工藝-羊角勾體驗，也透過解說行程傳承部落植物傳統知識。此外，由業者自發串聯的「南迴永續旅行聯盟」，推出4條具備永續、減碳、減塑理念的旅行路線，包括大武、金崙、土坂、金針山等路線；透過在地小農產地早餐、海廢工具包及永續杯租借等方式，推廣在旅行中與土地共好的理念。



台東縣卑南鄉知本溫泉區的「部落沃克」以「永續探索新知本」為全新品牌，號召以精油體驗為主的「範樟園」，及在地友善耕種的「野農農園」串聯合作，透過東管處觀光圈的創新輔導資源，打造出融合各自產業特色，包括部落餐食、酒釀製作、精油體驗以及食農教育等的特色遊程，呈現出知本地區不同以往的旅遊方式。



東管處處長林維玲表示，南迴線不僅擁有壯觀山海景色，同時具有非常豐富的原民文化內涵，此次東管處透過花東觀光圈與在地業者攜手合作推廣南迴，未來也將持續推動夥伴關係，邀請更多旅人一起來「悠遊南迴」。