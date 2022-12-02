關懷獨老「暖心過節不打烊」！縣府秘書長代饒慶鈴捐物資

▲「暖心過節不打烊，關懷獨老過好年」活動，捐贈關懷物資，讓獨居老人能夠安心過節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府運用公益彩券基金，結合社團法人弱勢者關懷協會2日共同啟動「暖心過節不打烊，關懷獨老過好年」活動，由縣府秘書長盧協昌代表縣長饒慶鈴捐贈關懷物資，讓獨居老人能夠安心過節，不受寒冬影響。

台東縣長饒慶鈴表示，為讓獨居長者溫馨過節，縣府發放高低溫物資以及TT惜福箱，並持續提供獨居老人關懷訪視，特別感謝社團法人弱勢者關懷協會協助發送物資；更呼籲若民眾發現有需要協助之長者，可立即通報「社會安全網-關懷e起來」平台，或是撥打110求助。

台東縣已達高齡社會標準，如何營造高齡友善環境，讓每個老寶貝都能安享天年，為縣府團隊施政目標。縣府團隊無縫接軌，進行各項長者福利措施，例如連結各鄉鎮市公所、社區照顧關懷據點、以及文化健康站，鼓勵獨居長者參與相關活動，促進長者生活樂趣與人際互動的機會。

截至9月底已服務關懷訪視1,293人、電話問安及轉介服務1,275人、餐飲服務1,800人，並舉辦健康促進活動2,600場(30,760人次)。老花眼鏡免費配鏡活動，已完成25場配鏡活動，配鏡人數3,785人。結合衛生局進行社區服務，進行營養餐飲服務截至9月底已服務44,266人次、居家服務已達56,626人次。

社會處長陳淑蘭指出，長輩最令人擔心的，就是在家發生危險時，無人在第一時間發現或搶救，縣府委託新光保全建立老人在宅緊急救援連線，列冊低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙生活補助、老人生活津貼及經縣府審核認定特殊個案，政府全額補助，對於一般戶個案，由政府補助70%(1,050元/月)，用戶自付30%(450元/月)，服務人數共計275人。

社會處整合及盤點失能或行動不便之長者，針對居家環境安全潛在危險的因素，連結台東縣電氣裝修職業工會一同為長者居住環境評估，為中、高危險的獨居老人，進行熱水器及用電檢修，住警器檢視及安裝，以預防獨居老人免於受寒及居住意外發生，以保障長者居家安全。