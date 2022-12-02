蔡英文、蘇貞昌最新民調出爐！吳子嘉斷言：2個禮拜後更難看

▲吳子嘉分析，再過2個禮拜以後，數據可能會變得更難看。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

2022九合一大選綠營大敗，網媒《美麗島電子報》的最新國政民調結果也出爐，從數據中可看見，行政院長蘇貞昌的滿意度相當危險，再掉3、4％就會達到「執政死亡線」，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，再過2個禮拜後，數據可能會變得更難看。

《美麗島電子報》1日公布最新國政民調，總統蔡英文的滿意度為46.5％、不滿意度49.1％，信任度46.9％、不信任度47.6％，至於行政院長蘇貞昌的民調結果，則是不滿意度51.5％、滿意度39.5％，2人的民調都進入了死亡交叉。

吳子嘉在東森節目《關鍵時刻》上說明，這份民調製作的時間與投票時間非常接近，發酵的時間還不夠，再過2個禮拜以後，數字會變得更難看。吳子嘉說，尤其是民進黨敗選後的態度，實在非常惡劣，整個來講就是「怪東怪西、怪老百姓」，本身一點反省檢討的方向、聲音完全沒有出現。

▼吳子嘉提到，民進黨敗選後態度惡劣，不斷怪東怪西、怪老百姓。（資料照／記者李毓康攝）



吳子嘉提到，在這種情況下，蘇貞昌的不滿意度已經過半，滿意度則是39.5％，只要再掉個3、4％，就會降到日本人所謂的「執政死亡線」，如果掉入死亡線以下，滿意度就很難再升上去。

吳子嘉說，從日本的內閣來看，若滿意度掉到35％以下，首相大機率要下台，如今蘇貞昌的不滿意度過半，內閣將難以維持。

不過，吳子嘉提到，從民調顯示的結果來看，就連泛綠都有49.5％認為內閣需要改組，但從蔡總統、蘇院長，包含民進黨這些重臣的表現，可以看到對這件事並不關心，沒有人想回應民眾的關切，「他們想的是說，如何把這個事情先撐過去。」

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