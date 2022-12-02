現金買票被抓到了　6天前才當選...新北烏來區民代表夫妻遭收押

▲新北市烏來區區民代表蔡成雄涉賄選遭收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署1日同時偵辦4件九合一大選賄選案件，其中，順利當選的新北市烏來區民代表蔡成雄和妻子，涉嫌以現金買票賄選，檢警調聯合蒐證後展開約談，蔡成雄夫妻否認犯行，檢察官認為2人涉嫌違反《公職人員選罷法》等罪嫌重大，有勾串之虞，向法官聲請羈押禁見，台北地院2日傍晚裁准。

新北市烏來區是北檢轄區選舉查察的重點熱區，專案小組獲報，區民代表蔡成雄涉嫌在9月間與福山里連任里長陳春櫻等人，以數千元代價，向至少2位選民買票，檢察官1日指揮新北市調處、新北警海山分局兵分3路搜索，訊後蔡成雄與妻子連淑芬遭聲押禁見外，陳春櫻獲得10萬元交保候傳，這也是北檢在九合一大選中首見現金買票案。

北檢1日偵辦的賄選案件，還包括台北市議員當選人應曉薇，涉嫌與競選萬華區華江里長落選的楊華中，在10月間到新東南海鮮餐廳舉辦餐會，席開5桌，席間候選人曾要求選民投票支持，最終應曉薇獲得第5選區（中正、萬華）最高票當選，而楊華中落選。

▲新北市烏來區福山里里長陳春櫻10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

應曉薇1日遭檢察官約談後請回，她向媒體表示：「這是一個選舉恩怨，但是我要非常謝謝檢察官，盡快請我們來說明，然後無保飭回，我個人沒有做任何違法的事情，對於選舉恩怨造成司法的浪費，我覺得有點遺憾。」楊華中則被檢察官諭令15萬元交保候傳，同案被告彭有燨交保10萬元。

此外，長期連任台北市中正區文北里里長的陳余秀卿，因涉嫌在服務處提供價值近百元的蜂蜜蛋糕及包子，供選民免費領取，經檢警調搜索約談後請回；台北市大安區龍圖里里長蕭萬居則涉嫌開3桌宴請樁腳與選民，被諭令5萬元交保，同案周姓被告10萬元交保，同選區落選的市議員候選人高揚凱則獲請回。