台中這校學生超幸福　砸6.5億元蓋海景度假飯店級宿舍曝光

▲弘光科大因應學生住宿需求特別分二階段新建學生宿舍。（圖／校方提供）



記者游瓊華／台中報導

這校學生超幸福！弘光科技大學今（2）日舉辦55週年校慶暨學生宿舍「QUBE弘學舍」揭牌儀式，6億5400餘萬興建打造、擁有無敵海景的「度假飯店級宿舍」也曝光，內部有智慧便利商店及加熱區的玩食工坊、健身房及木地板教室、電競室，設計堪稱度假飯店等級。

今天典禮上，無人機在空中秀出「弘光55、生日快樂」，「QUBE弘學舍」揭牌儀式，由立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏莉敏及弘光科大董事長王乃弘、校長黃月桂等人共同揭牌。

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▲這校學生超幸福！弘光科大6.5億元海景度假飯店級宿舍曝光。（圖／校方提供）

黃月桂指出，因應學生住宿需求特別分二階段新建學生宿舍，第一階段斥資6億元，於110年完成204間657床的學生宿舍大樓，紓解原有學生住宿空間不足問題；第二階段啟動「智慧生活計畫」，獲得教育部補助，學校也自籌了2800萬元，透過參與式設計，由老師、住宿生共同和設計公司規劃打造新宿舍公共空間。

▲宿舍內還設有健身房。（圖／校方提供）

弘學舍一樓有拚圖廣場、有智慧便利商店及加熱區的玩食工坊、健身房及木地板教室、還有可以讓學生自由學習發揮的輸出站及創意沃壤、能夠專心練習不影響室友的電競室，生活機能規劃相當完善。

宿舍區用悠遊卡做進出及用電管控，交誼廳、起居室、洗衣坊，打開房門映入眼簾的是面對一望無際的無敵海景。來賓們參觀後，紛紛稱讚說：「這些設計堪稱度假飯店等級，弘光的學生也太幸福了吧！」

▲弘光科技大學今（2）日舉辦55週年校慶暨學生宿舍「QUBE弘學舍」揭牌儀式。（圖／校方提供）



創立於民國56年的弘光科技大學，從最初僅有200多名學生的護專，如今擴大為擁有近1萬3000名學生的綜合型科技大學，備受各界肯定，今(2)日舉行55週年校慶，同時為學生宿舍「QUBE弘學舍」進行揭牌，現場無人機升空噴灑彩色煙霧祝福生日快樂，台中市副市長黃國榮也代表市長盧秀燕出席，肯定弘光「以人為本、關懷生命」的辦學理念，盼培育更多好人才，造福社會。