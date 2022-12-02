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離婚9個月前妻送來滿月油飯！　夫綠炸求償「法官給真相」他傻眼

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲男子收到前妻送的滿月油飯，才得知妻子早在離婚前就外遇。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名李姓人夫不滿妻子跟外面男人搞曖昧，經法院調解離婚，但離婚9個月後突然收到前妻的滿月油飯，才驚覺兩人離婚前早已被戴綠帽，怒向前妻和小王求償百萬。台中地院根據醫院紀錄，認為李妻是在離婚後受孕，但也認定李妻在離婚前，確實和小王有不正當關係，判決兩人應賠償20萬元。

李男主張，2020年下旬他發現妻子行跡詭異，常與別人出遊，同年11月才得知妻子曾跟別的男人到南投遊玩，2人甚至在臉書打情罵俏，不僅用愛心標示彼此，還用暗號「520」（我愛你）的諧音相互稱呼，由於婚姻破裂、溝通破局，因此在去年1月7日透過法院調解離婚。

同年10月，李男收到前妻送來的滿月油飯，才驚覺事態不對勁，他發現前妻曾在臉書某媽媽社團PO出媽媽手冊及內頁照片，可見她曾在1月30日前往醫院產檢，當時醫生曾註明其懷孕4周又3日，往前推算，前妻應是在離婚前就與小王發生性行為。

不僅如此，孩子生下後被戶政事務所登記為李男的婚生子女，前妻還對他提起親子關係不存在之訴，李男氣得向2人提告，求償100萬元。

前妻與小王辯稱，2人是在離婚後才發生關係懷孕，出遊南投一事是一群人出去玩，並非情侶間之旅遊，且李男應實際舉證前妻是在婚姻關係存續中受胎，而非用推算方式計算。

法院向醫院調取前妻的病例資料，可知其懷孕前最後一次的月經首日是在2020年12月29日，經期第14天至16天可能為排卵日，亦即2021年1月13日至15日可能為受孕期間。但因排卵和受精是在月經週期開始的大約2週之後發生的，雖然1月30日記載懷孕週數為4週又3天，正確的實際受孕週數應僅為2週又3天。

因此法官認定，2人確實在2021年1月13日至15日之間受孕，當時雖然已經離婚，但早在離婚前，前妻與小王就有男女朋友之交往關係，加上親密對話訊息，以及出遊照片，堪認2人破壞婚姻之圓滿，判兩人要賠李20萬元。

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