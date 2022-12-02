台灣之光！日本發現稀有種海鰻命名「珍珠奶茶」　背後淵源曝　

記者王佩翊／編譯

日本奄美大島日前出現一條花紋奇特的海鰻，而專家們則懷疑可能是罕見品種，引發熱烈討論。經過研究團隊分析後，確認是在日本國內首次被發現、學名為「Gymnothorax shaoi」的黑褐色班點海鰻。由於花紋神似珍珠奶茶，且該品種是在台灣首次被發現，因此也將其命名為「珍珠奶茶海鰻」。

根據《日本放送協會》報導，奄美市「奄美海洋展示館」的學藝員折田大志1月在奄美大島沿岸釣到一條海鰻，並將照片上傳至社群網路，沒想到隨即引起生物學家的注意，並主動聯絡po文者稱「很有可能是罕見品種」。隨後原po也將海鰻交給北九州市立自然史歷史博物館的專業團隊進行研究。

研究團隊經過分析後指出，這條海鰻擁有至少有3排的黑褐色斑點，且牙齒的排列方式也極為特別，確認是罕見品種的海鰻「Gymnothorax shaoi」，台灣學名為「邵氏裸胸鱔」。由於這是日本首次發現這個品種的海鰻，因此並沒有日文學名，但因為花色與珍珠奶茶相似，且「Gymnothorax shaoi」也是在台灣首次被人類發現，所以最終將其命名為「珍珠奶茶海鰻」（タピオカウツボ）。

對此，發現海鰻的折田大志則表示，「海鰻雖然平時給人一種恐怖的感覺，但是希望大家可以多多認識外表和名字都非常可愛的『珍珠奶茶海鰻』。」

珍珠奶茶海鰻在此之前僅在台灣、南太平洋馬克薩斯群島出現過，是極為罕見的品種。目前這條海鰻已經被做成標本，預計12月10日至2023年1月29日將展示於北九州市立自然史歷史博物館。

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