韓正妹YTR遭印度男當街強吻　她直播中狂喊「不要！」超噁畫面曝

記者陳宛貞/綜合外電報導

南韓一名正妹YouTuber日前在印度孟買街頭直播,突然被當地男性搭訕,伸手對她勾肩搭背,絲毫不顧她大聲喊著「不要」,一度作勢親吻還想邀她上車,過程全被拍下,在社群媒體上瘋傳後點燃網友怒火,印度警方介入調查後已將二人逮捕。

根據《新德里電視台》,孟買警方根據社群媒體上的影片,針對此事立案調查,1日宣布已經逮捕性騷擾韓國女直播主的二名男子謝赫(Mobeen Chand Mohammad Shaikh)和安薩里(Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari)。

▲ Mhyochi差點被強吻。(圖/翻攝自推特)

畫面中可見,來自南韓的Mhyochi日前在孟買街頭開Twitch直播時,一名男子向她搭話,但二人似乎言語不通,男子竟一把抓住她的手臂將她拉到一旁,儘管Mhyochi連忙用英文說道,「我們要去哪?」、「不要不要不要」,但男子接著竟用手搭上她的肩膀,嘴唇靠近她的頸部作勢親吻,還發出「啵」的一聲,令她當場嚇得花容失色。

Mhyochi好不容易甩開這名男子向前走,未料約15秒後,男子就騎機車載著另一名友人追上她,提議載她一程。她馬上連聲拒絕,「不要不要不要」、「我就住在那」。

網友在推特PO出這段影片,標記孟買警方並憤怒寫下,這名直播主在上千名觀眾眾目睽睽之下被這些男性騷擾,「太噁心了,必須對他們採取行動,不被罰不行」,至今累計近85萬次觀看。許多網友都轉發影片寫下,「好不舒服」、「太噁了,他硬拉她欸」、「非常令人失望」。

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F