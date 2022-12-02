班班吃石斑跳票？蘇貞昌：會讓小朋友吃到更多、更好的本國食材

▲蘇貞昌2日出席郵政物流園區「郵政物流中心落成典禮」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

為因應今年6月中國突然禁止台灣石斑魚進口，政府推動「班班吃石斑」計畫，讓中小學生在新學期吃4次石斑，但如今卻傳出供貨不足，政策恐跳票。對此，行政院長蘇貞昌2日上午受訪表示，答應要讓小朋友吃到石斑魚，「一定要讓他們吃到」，但貨不夠，不能吃到4次的，錢不會減少，要讓小朋友同樣地能吃到更好、更多。

蘇貞昌2日上午赴桃園出席「郵政物流園區-郵政物流中心落成典禮」。針對「班班吃石斑」計畫恐跳票，蘇說，這是因應一個突變的情況，從6月開始中國把石斑魚突然地禁止進口，政府一定要想辦法讓養殖漁民不要受害，所以政府努力打開更多外銷市場，同時國內也給大家來嚐到好的食材，甚至讓小朋友在學校史無前例地可以來吃到。

在經過努力之後，蘇貞昌指出，可以看到外銷的成績超乎預期，本來是300公噸，現在已到1700多公噸外銷，「養殖漁民有獲利，我們非常高興，我們也不必跟養殖漁民搶貨」。

蘇貞昌強調，政府答應要讓小朋友吃到石斑魚，「一定要讓他們吃到」，但貨不夠，不能吃到4次的，錢不會減少，要讓小朋友同樣地能吃到更好、更多，小朋友更喜歡的本國食材，也讓小朋友知道台灣其實有很多很好的本國食材，這也是政府一直以來的目的。