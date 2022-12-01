「班班吃石斑」確定跳票！　陳吉仲：量能不足改「班班好食材」

記者楊惠琪／台北報導

延燒多時的「班班吃石斑」政策確定跳票！農委會主委陳吉仲今（1日）親上火線召開記者會，說明石斑魚目前產銷進度，坦言產能不足，目前仍有9個縣市、1500多所學校、50多萬名學生，連一次石斑魚都還沒吃到，並首度鬆口，只保證這學期所有學生都會吃一次，至於下學期若加工量能不足就改其他食材因應。

▲農委會主委陳吉仲親上火線說明「班班吃石斑」進度。（圖／記者楊惠琪攝）

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因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，政府砸6億元經費向漁民購買石斑，由農委會與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，原規劃讓學生在這學期的營養午餐可吃到4次石斑魚，每月吃1 次；但才剛上路一個月，就傳出因為石斑魚供貨與調度問題，變成「班班缺石斑」，讓各縣市教育局排定好的菜單緊急下架，並尋求中央協助調度魚貨。

陳吉仲今在記者會中指出，石斑魚加工過程繁複，需要養殖一年半、三斤以上的魚才比較好處理魚肉，坦言加工量能不足，但這學期會全力調度，會把魚貨優先給還沒吃到的縣市供應。據漁業署統計，目前仍有金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣、彰化縣等9個縣，約1500所學校、50萬名學生連一次石斑魚沒吃到。

媒體追問是否下學期繼續吃完四次，陳吉仲回應，中央預算已經下來，就是用在學生的營養午餐，下學期要視石斑魚加工量能，能供應就供應，來不及供應的話，也可以改「班班好食材」，選用其他替代的農漁水產品，不一定是石斑魚或水產品，只要國產食材都是好食材，都可納入補助範圍。

陳吉仲表示，整個「班班吃石斑」政策是跨部會、跨縣市共同推動，還有從產地到加工端的環節，各縣市也有很多行政作業要走，才會導致政策從9月宣布，到10月才正式上路，農委會會針對流程進行檢討，但至少在「班班吃石斑」政策下，國人都知道台灣石斑魚，是成功的食農教育，內外銷成績也超過預設目標，不再倚賴中國單一市場。



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