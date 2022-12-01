　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石斑魚內外銷告捷「是否留任內閣」　陳吉仲重申：個人去留不重要

▲農委會主委親上火線說明「班班吃石斑」進度。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲親上火線說明「班班吃石斑」進度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會昨（11/30）在東京與日本藏壽司公司（くら寿司株式会社）簽署採購備忘錄，日方首批將採購5萬公噸，是石斑魚外銷一大突破。農委會主委陳吉仲今（1日）在記者會上，有媒體提問，是否會留在內閣繼續開拓石斑魚市場，陳吉仲說，「跟我去留一點關係都沒有」，今天在這個位子一天，就會全力以赴。

農委會今（1日）下午舉行「石斑魚產銷執行情形」記者會，由漁業署長張致盛簡報石斑魚內外銷情形、「班班吃石斑」進度，陳吉仲也親上火線說明並接受媒體提問，並邀請教育部官員、漁會、冷凍加工、學校團膳業者出席力挺「班班吃石斑」政策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對媒體提問，此次石斑魚成功輸日，主委視為階段性任務，還是未來會繼續開拓更大市場。陳吉仲回應，推廣石斑魚跟個人去留一點關係都沒有，只是針對今年六月起，石斑魚無法到中國市場，因為一個年度快結束，外界又很關心「班班吃石斑」進度，農委會有必要對外說清楚內外銷情況，才召開記者會說明。

陳吉仲強調，這次推廣重點是讓全國民眾認識石斑魚，感謝全國消費者，讓石斑魚產業永續發展，就如同有食品加工業者所說，進行石斑魚加工13年，今年總算讓全國民眾都認識了石斑魚，若外界在乎他的去留，「我只要今天在這個位子就會全力以赴」。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
快訊／買麥當勞中千萬！　統一發票9、10月中獎完整清冊曝光
神預測！他運彩「花500中17萬」　三場賽事曝
正妹轉播世足「45秒曖昧喘息」　神祕男：太緊了換個方向
妹子持300張第一金「想改買台積電」！　網一面倒勸退
正妹YTR遭印度男當街強吻　直播狂喊「不要！」
快訊／泫雅爆劈腿！　Dawn怒回應了
明天開搶！　UNIQLO下殺66折

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女同事「香嫩美背全露」視角暈炸　他狂盯看光！千人驚：暗示太明顯

華航台北－宿霧首航！推「歐洲航點快閃優惠」輸折扣碼折1255元

石斑魚內外銷告捷「是否留任內閣」　陳吉仲重申：個人去留不重要

新手神預測！ 他運彩「花500中17萬」　網跪：太鬼了

婚後住婆家！男友媽列「9條媳婦法則」下馬威：討好我老公跟女兒

戶外放寬口罩防疫首日　雲林劍湖山世界「無罩遊客」超稀有

流感再添2重症！20多歲男「意識不清、語無倫次」染A流住進加護

花蓮慈濟醫院打造「無圍牆醫院」！看診、住院靠APP全搞定

「班班吃石斑」確定跳票！　陳吉仲：量能不足改「班班好食材」

耶誕城、戶外跨年僅「建議」戴口罩　王必勝：疫情若平緩不另做規定

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

女同事「香嫩美背全露」視角暈炸　他狂盯看光！千人驚：暗示太明顯

華航台北－宿霧首航！推「歐洲航點快閃優惠」輸折扣碼折1255元

石斑魚內外銷告捷「是否留任內閣」　陳吉仲重申：個人去留不重要

新手神預測！ 他運彩「花500中17萬」　網跪：太鬼了

婚後住婆家！男友媽列「9條媳婦法則」下馬威：討好我老公跟女兒

戶外放寬口罩防疫首日　雲林劍湖山世界「無罩遊客」超稀有

流感再添2重症！20多歲男「意識不清、語無倫次」染A流住進加護

花蓮慈濟醫院打造「無圍牆醫院」！看診、住院靠APP全搞定

「班班吃石斑」確定跳票！　陳吉仲：量能不足改「班班好食材」

耶誕城、戶外跨年僅「建議」戴口罩　王必勝：疫情若平緩不另做規定

女同事「香嫩美背全露」視角暈炸　他狂盯看光！千人驚：暗示太明顯

2個月捏造19次出勤！消防員擅離職守又竄改紀錄　超慘下場曝

華航台北－宿霧首航！推「歐洲航點快閃優惠」輸折扣碼折1255元

快訊／21元買麥當勞幸運中千萬！　統一發票9、10月中獎完整清冊曝光

住在台北市哪一區「最方便」？　在地人答案一面倒：根本無敵

00713第二次季配息1.45元　年化配息率逾7%！

中信盃黑豹旗／高苑再見暴投　李致霖完封勝普門爭冠近一步

電信、科技業成幫兇　全民詐騙簡訊電話接不完！警怒：怎麼打詐

YT界廣末涼子來了！　警邀「金魚腦」化身俏女警...留意身體隱私

永豐餘新設「碳管理事業群」　延攬前能源局長葉惠青任負責人

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

走在路上「大家仍戴口罩」！PTT狂轟政策　曝原因

蝦皮出狀況！用戶傻眼罵爆　官方急道歉

再爆「倪暄+2女」留宿陳晨威家　網傻：血流成河？

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

天雷勾動地火　4星座明年愛神降臨

虎航優惠機票今開賣！飛日本1699元起

更多熱門

相關新聞

「班班吃石斑」確定跳票！　陳吉仲：量能不足改「班班好食材」

「班班吃石斑」確定跳票！　陳吉仲：量能不足改「班班好食材」

延燒多時的「班班吃石斑」政策確定跳票！農委會主委陳吉仲今（1日）親上火線召開記者會，說明石斑魚目前產銷進度，坦言產能不足，目前仍有9個縣市、1500多所學校、50多萬名學生，連一次石斑魚都還沒吃到，並首度鬆口，只保證這學期所有學生都會吃一次，至於下學期若產能不足就改其他食材因應。

台灣石斑魚賣到日本去了　藏壽司與國內業者簽署採購備忘錄

台灣石斑魚賣到日本去了　藏壽司與國內業者簽署採購備忘錄

不用跑台北了！藏壽司「展店基隆」選址曝

不用跑台北了！藏壽司「展店基隆」選址曝

「班班吃石斑」還有9縣市50多萬學生沒吃　漁業署：加強調度

「班班吃石斑」還有9縣市50多萬學生沒吃　漁業署：加強調度

「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

關鍵字：

班班吃石斑石斑魚營養午餐陳吉仲班班缺石斑藏壽司

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面