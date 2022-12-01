石斑魚內外銷告捷「是否留任內閣」　陳吉仲重申：個人去留不重要

▲農委會主委陳吉仲親上火線說明「班班吃石斑」進度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會昨（11/30）在東京與日本藏壽司公司（くら寿司株式会社）簽署採購備忘錄，日方首批將採購5萬公噸，是石斑魚外銷一大突破。農委會主委陳吉仲今（1日）在記者會上，有媒體提問，是否會留在內閣繼續開拓石斑魚市場，陳吉仲說，「跟我去留一點關係都沒有」，今天在這個位子一天，就會全力以赴。

農委會今（1日）下午舉行「石斑魚產銷執行情形」記者會，由漁業署長張致盛簡報石斑魚內外銷情形、「班班吃石斑」進度，陳吉仲也親上火線說明並接受媒體提問，並邀請教育部官員、漁會、冷凍加工、學校團膳業者出席力挺「班班吃石斑」政策。

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針對媒體提問，此次石斑魚成功輸日，主委視為階段性任務，還是未來會繼續開拓更大市場。陳吉仲回應，推廣石斑魚跟個人去留一點關係都沒有，只是針對今年六月起，石斑魚無法到中國市場，因為一個年度快結束，外界又很關心「班班吃石斑」進度，農委會有必要對外說清楚內外銷情況，才召開記者會說明。

陳吉仲強調，這次推廣重點是讓全國民眾認識石斑魚，感謝全國消費者，讓石斑魚產業永續發展，就如同有食品加工業者所說，進行石斑魚加工13年，今年總算讓全國民眾都認識了石斑魚，若外界在乎他的去留，「我只要今天在這個位子就會全力以赴」。