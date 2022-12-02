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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣是否改組？　蘇貞昌：會期結束後「有結果會跟大家報告」

▲▼蘇貞昌今(2)日出席郵政物流園區「郵政物流中心落成典禮」。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌2日出席郵政物流園區「郵政物流中心落成典禮」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，外界關注內閣是否會改組。行政院長蘇貞昌2日上午出席郵政物流中心落成典禮前受訪表示，中生代和各方面都有歷練的好人才，也要好好來安排，但現在立法院在會期中，等會期結束後，「如有確定，會跟大家報告」；至於黨務的安排，尊重黨的機制。

蘇貞昌說，4年前民進黨敗選，他穿著雨衣站在吉普車上，一條街、一條街向支持者致謝、致歉；今年敗選，同樣要對長期以來堅定的支持者，在選情緊繃的情形下，這麼努力來支持，要向一路走來大家這樣的支持致謝，但也要致歉。

「同時，每一張選票都代表一個期待。」蘇貞昌說，要嚴肅面對、仔細檢討，該改的就要改，沒有做到更快、更好，就再加把勁，做到更快、更好。

蘇貞昌說，蔡總統和他有討論過，應該要好好地來整個盤點，了解各方對於政府的期待，要更努力來做。同時，內閣有些閣員有生涯規劃或個人因素，我們也尊重。

蘇貞昌指出，中生代和各方面都有歷練的好人才，也要好好來安排，但現在立法院在會期中，要等會期結束後，「如有確定，會跟大家報告」；至於黨務的安排，尊重黨的機制。

另外，內閣改組傳言不斷，但前立委林濁水稱讚蘇貞昌是30年以來最穩的閣揆，是否認為會繼續領導行政團隊？

蘇貞昌說，很感謝整個內閣團隊在最困難的情形、在疫情中，在蔡總統領導下，守住疫情，昨天開始我們在戶外也可以不用戴口罩，特別感謝在這段期間，全體國人同胞團結努力，遵守防疫規範，我們現在才能開放國門，讓觀光客進來。

蘇貞昌也特別感謝地方政府，像鄭文燦市長，桃園就是國門所在，當時在各種情況最困難的情形下，也特別來力挺，同時穩住地方。

蘇貞昌表示，這個防疫成績不是簡單的，在全球受衝擊情形下，台灣能創出11年來最好的經濟成長，也不是一天的。不過還是要努力地來回應選民的期待，我們沒有100分的政府，謝謝對蔡總統的肯定、對內閣的肯定，但我們要更嚴肅、更務實、誠懇地來做得更好，才是人民對我們的要求。

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