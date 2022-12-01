「班班缺石斑」卻賣到日本去　農委會：還是要開拓新市場

▲農委會主委陳吉仲親上火線說明「班班吃石斑」進度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會昨（11/30）宣布，國內業者與日本藏壽司公司（くら寿司株式会社）在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明年起將採購台灣冷凍石斑魚切片，首批將採購5萬公噸，但也引發網友熱議，「班班缺石斑」居然還可以賣到日本去。農委會主委陳吉仲今（1日）表示，這跟供應學生營養午餐是兩件事，還是要積極開拓新市場。

台灣石斑魚成功外銷到日本，引發網友熱議，「班班沒有不吃石斑，班班同學只是轉學到日本去了」、「原來班班有石斑的石斑流浪到日本」、「小朋友們，石斑魚賣到日本了，吃不到要高興，知道吧」、「有辦法可以賣去日本，沒辦法供應學校，到底出了什麼事？」、「難怪營養午餐沒石斑魚可吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會今（1日）下午舉行「石斑魚產銷執行情形」記者會，陳吉仲說明石斑魚內外銷情形與「班班吃石斑」進度，針對媒體提問，台灣石斑魚成功輸日，但也引發民眾質疑為何台灣學生還會「班班缺石斑」。

陳吉仲解釋，石斑魚外銷跟學校的營養午餐是兩回事，不可能漁民養出來的石斑魚都提供給學校午餐，還是要開拓其他通路，石斑魚政策重點是把內外銷產銷調節做好，雖然現在內銷需求增加，但還是遠低於產量，農委會必須幫漁民開拓新市場，畢竟明年石斑魚恐怕也無法回去對岸市場。

陳吉仲說，日本原本就是喜歡水產品的國家，所以漁業署和相關通路業者花了很多時間，才成功開發日本市場，而且跟藏壽司簽的是明年的備忘錄，也不是目前的產量。