班班吃石斑沒跳票！幫助漁民已達標　政院官員：魚量夠再供營養午餐

▲國中小「班班吃石斑」計畫傳跳票，政院官員強調，協助漁民的目的已達成，魚量充足會再補充。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者陳家祥／台北報導

為因應今年6月中國突然禁止台灣石斑魚進口，政府推動「班班吃石斑」計畫，但如今卻傳出供貨不足，政策恐跳票。對此，政院官員強調，當時推動計畫是為了協助漁民收益，透過強化拓展外銷市場、出口已達1741噸，是原本目標近6倍，「目標已經達標了」，等魚量夠了再補充學校營養午餐的石斑。

政院官員指出，因為中國在今年6月13日打壓台灣漁民，禁止台灣石斑魚進口，政府才推動「班班吃石斑」計畫，可以幫助漁民又可以讓學童認識本土食材，「現在出口正常了，當然以農漁民獲益為主，等魚量夠了再補充學校營養午餐的石斑」，並非是跳票，是因為幫助漁民收益的目標已經達標了。

官員指出，今年因為政府幫忙開拓其他市場，原先外銷目標300噸，截至11月30日為止，外銷到美國、紐西蘭、馬來西亞、香港、日本等市場已達1741噸，是原本目標近6倍。

官員也提到，近來日本知名連鎖壽司集團「藏壽司」，也與農委會簽署合作備忘錄，明年將大量採購台灣龍膽石斑魚片做為食材；農委會主委陳吉仲也說，會再向日本推廣占台灣石斑總量7成的龍虎斑。